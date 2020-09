Quirino avala a Paco Palencia como DT del Mazatlán FC

Me siento muy contento de que gente como él esté dirigiendo a un equipo de Primera División, dice el mandatario estatal

Carlos Robles

Una destacada reunión se tuvo la tarde de este jueves en la capital del estado entre el Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, y el cuerpo administrativo y técnico del Mazatlán FC, para abordar distintos temas con respecto a dicho proyecto en el puerto.

En la plática que Ordaz Coppel tuvo con el estratega del conjunto mazatleco, Juan Francisco Palencia, se habló sobre cuáles fueron los planes del Mazatlán FC en su llegada a Mazatlán.

“No había tenido la oportunidad de conocer realmente el sentir, el pensar y los planes que tiene el equipo y muchas cosas que considero bien importante que lo conozcan, que sepan, porque hemos visto y escuchado mucho del equipo”, dijo Ordaz Coppel.

“Me siento muy contento de que gente como él esté dirigiendo a un equipo de Primera División, un equipo muy importante porque está cambiando mucho la imagen y proyectando lo que realmente somos los sinaloenses”.

Durante dicha reunión, Ordaz Coppel también habló del duro proceso de adaptación que han tenido los jugadores y cuerpo técnico, lo cual ha sido de gran importancia para su desempeño en los juegos.

Asimismo, habló sobre cómo considera que la afición será un factor importante para brindarle motivación al equipo, al momento de que las puertas se puedan abrir para el público en El Kraken.

“Se han ido integrando muy bien, una gran desventaja que hay ahorita es que el público no pueda entrar al estadio, porque quieras o no, el día que conozcan y sepan cómo somos los sinaloenses en el estadio, será un factor importante para el equipo”.

Por su parte, Juan Francisco Palencia expresó estar completamente comprometido con el proyecto del Mazatlán FC, el cual ha sido bien recibido en el puerto por la afición.

“Nosotros estamos aquí porque queremos. Creo que todo fluye más cuando quieres estar, no porque tengas que estar. La gente nos ha tratado muy bien y estamos generando identidad con el club, con Sinaloa y con Mazatlán”.

Palencia también habló sobre cómo ha sido la adaptación de los jugadores en su llegada al puerto, tanto en lo personal como en los entrenamientos, así como a los cambios de clima.

“Los jugadores entrenaban en la mañana, pero ahora lo hacen por la tarde, por el clima de esta época que es muy caluroso. El volverse a adaptar a un estadio que es realmente nuevo, a una cancha nueva y al pasto que no ha madurado.

“La adaptación de todas las familias ha sido muy valiente, ha sido admirable sobre todo por estar en medio de la pandemia, creo que los chicos están contentos”.

Hoy recibí con mucho gusto a la gente del @MazatlanFC en palacio de gobierno. Los invito a ver la pequeña plática que sostuve con ellos, fue divertida y muy amena. Gracias. #PuroSinaloa 👊🏼https://t.co/iTrkRGuPtG — Quirino Ordaz (@QuirinoOC) September 10, 2020

Por otro lado, el estratega del puerto declaró que el equipo está preparado para afrontar cualquier panorama que se le presente en esta competencia, tanto lo positivo como lo negativo.

“Estamos preparados para todo. Evidentemente para el éxito sobre todo, pero el éxito no se logra si no has tenido todas estas dificultades y superarlas, porque todo el mundo aprende, es información, y cómo la vayas digiriendo y procesando es como vas avanzando.

“El equipo ha mostrado futbolísticamente que es atrevido, que es valiente y sabe a lo que juega. Tiene una identidad de juego, también generamos, terminamos y provocamos bastante jugadas de gol”.

Finalmente, Juan Francisco declaró que tanto jugadores como cuerpo técnico se encuentran fascinados con Sinaloa, sobre todo con su gente.