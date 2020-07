Quirino cae en desacato al no publicar nueva Ley de Obras Públicas: Diputada

Flora Isela Miranda Leal, presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas del Congreso del Estado considera que el Gobernador no tiene voluntad de publicar esta norma y le está aplicando el veto de bolsillo

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Al no publicar en el Periódico Oficial del Estado la nueva Ley de Obras Públicas, Quirino Ordaz Coppel está incurriendo en desacato y le está faltando al respeto al Congreso del Estado y a todos los sectores que aportaron en el diseño de esta norma, señaló Flora Isela Miranda Leal.

La Diputada local, presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas, dijo que el Gobernador de Sinaloa no ha mostrado voluntad para publicar la nueva ley y que las obras que se ejecuten en Sinaloa queden reguladas bajo esa legislación.

“A más de un mes de aprobarse, el Ejecutivo debió publicar la Ley de Obras Públicas, no tuvimos observaciones, no la objetó y él para el 25 de junio debía publicarla para que entrara en vigor, sin embargo, hasta la fecha no se ha hecho, se está cayendo en desacato, lo estamos viendo como un veto, aun cuando la respuesta ha sido que está en firmas y que la van a publicar”, lamentó.

Miranda Leal subrayó que al no entrar en vigencia la nueva ley, las obras de reciente inicio están sujetas a la ley vieja.

“Es falta de voluntad, no es cuestión administrativa, no es burocracia, puesto que se han venido publicando otras reformas de reciente aprobación, posteriores a la aprobación de la Ley de Obras Públicas, entonces hacemos un llamado al Gobernador para que sea publicada y entre en vigor para que las nuevas obras con recursos federales, estatales o municipales puedan sujetarse a la nueva ley”, aseveró.

La Diputada guasavense manifestó que todavía se requieren de 90 y 60 días para crear el comité de obras, los testigos sociales y el manual de procedimientos.

“Este dictamen salió por unanimidad de comisiones, tuvimos año y medio para que todos los legisladores pudiéramos revisar, la ciudadanía y el mismo Ejecutivo pudieran aportar y disentir en algunos temas, sí hubo resistencia, pero hoy vemos que no hay voluntad para publicarla, después de lograr la unanimidad y el consenso”, sostuvo.

La presidenta de la comisión de Comunicaciones y Obras Públicas reconoció que si Ordaz Coppel quiere publicarla, lo hará, y si no quiere hacerlo, no tendrá consecuencias, salvo el costo político que asuma por faltarle al respeto a los diputados y a todas las personas que participaron en la confección de esta ley.