Quirino deja a la deriva deuda de Malova al IPES; abona sólo aportación de trabajadores e intereses crecen deuda

El Director del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa Julio Sánchez Aguilar informó que el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel no ha abonado la deuda que heredó el ex Gobernador Mario López Valdez de mil 338 millones de pesos, que anualmente acumula una deuda del dos por ciento de interés

Karen Bravo

09/08/2020 | 10:45 AM

CULIACÁN._ El Gobierno encabezado por Quirino Ordaz Coppel no ha abonado a la deuda que heredó del ex Gobernador Mario López Valdez con el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, confirmó el Director del IPES Julio Sánchez Aguilar. Esto generará más deuda por el dos por ciento de interés anual que se cobra, explicó.

“Ahorita las aportaciones que ha hecho el Gobernador ha sido de su periodo, no ha bajado la deuda”, señaló.

“Va a ir creciendo cada vez la deuda”, advirtió.

La deuda asciende a mil 338 millones 637 mil 501 pesos, resultando el 2016 el año con mayor número de deuda con 353 millones 663 mil 629 pesos.

“El Gobierno del Estado tendría que implementar alguna estrategia para hacerle frente a este tema que es deuda generada por el Gobierno del Estado”, destacó Sánchez Aguilar.

Actualmente el IPES no ha tenido problema para mantener el pago de los trabajadores jubilados, y mientras los gobiernos siguientes no dejen de pagar lo que les corresponde no va a tener dificultades, afirmó.

“Los pensionados son alrededor de mil 400, creo, entonces ahorita no tenemos problema, el problema se va a venir más adelante, dos, tres, cinco años más donde se venga, donde más personas se quieran jubilar y esto obviamente como todo organismo de instituto de pensiones va a tener problemas al final de un periodo”, advirtió.

“Ahorita con el número de jubilados que tenemos, si en 10 años se nos vienen otros mil jubilados ahí sí puede haber problemas”, subrayó.

Aunado al adeudo que le heredó a Malova, el Gobierno de Quirino Ordaz mantiene una deuda de 276 millones 197 mil 484 pesos que no ha reportado entre 2017 y 2020 que son las aportaciones que corresponden al Gobierno del Estado, por lo que sumando con lo del sexenio anterior la cantidad es de mil 614 millones 564 mil 985 pesos.

“El Gobierno del Estado le va a tener que hacer frente de alguna manera a este problema”, expresó el Director del IPES.

Anteriormente la Auditoría Superior del Estado observó en la cuenta pública de 2018, que la administración de Ordaz Coppel no enteró 367 millones 563 mil 092 pesos de cuotas que habían sido descontadas a los trabajadores; sin embargo, el Ejecutivo afirmó el pago de mil 088 millones 564 mil 488 pesos de lo que corresponde a los empleados, por lo tanto la deuda de 276 millones de pesos actuales es lo que debe poner el Gobierno del Estado.

LA DEUDA

2011

MIL 692 PESOS

2012

143 MILLONES 129 MIL 304 PESOS

2013

273 MILLONES 217 MIL 283 PESOS

2014

235 MILLONES 660 MIL 993 PESOS

2015

332 MILLONES 824 MIL 596 PESOS

2016

353 MILLONES 633 MIL 629 PESOS

TOTAL DEUDA DE MALOVA

MIL 338 MILLONES 367 MIL 501 PESOS

DEUDA DE QUIRINO

276 MILLONES 197 MIL 484 PESOS

DEUDA TOTAL EN EL IPES

MIL 614 MILLONES 564 MIL 985 PESOS