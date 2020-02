Quirino exhibe a ciudadanos que lo critican en Twitter

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel expone en su cuenta de Twitter a aquellos ciudadanos que se atreven a criticarlo por esta red social e incluso azuza en ocasiones a otros usuarios a que los ataquen

Karen Bravo

02/02/2020 | 11:42 AM

La cuenta de Twitter del Gobernador Quirino Ordaz Coppel se ha convertido en el principal canal de comunicación que el mandatario estatal señala como puente con la ciudadanía, sin embargo, el funcionario también la utiliza para exhibir a aquellos ciudadanos que lo critican por esta vía.

Es recurrente que tras publicaciones de distintas índoles ciudadanos aprovechen para hacer peticiones o críticas al mandatario, y éste responde retuiteando sus respuestas para que sus seguidores lo vean y agrega algún mensaje criticando que lo critiquen, lo que es aprovechado por otros usuarios para atacar a los que opinan lo contrario.

El pasado 30 de enero el ciudadano Gustavo Murillo criticó la forma en cómo es llevada la cuenta del Gobernador y señaló en un primer mensaje:

“Es standupero el CM de @QuirinoOC ni como ayudarle (sic)”.

Ordaz Coppel retuiteó esta respuesta pidiendo respeto así como él respeta sus comentarios y lo invitó a dejarlo de seguirlo si no le parecía lo que tuiteaba. El usuario nuevamente respondió:

“La chamba no es entretener o caer bien. No vi respuestas asi de jocosas ante la violencia que hay en el estado y temas más sensibles. Tengo q seguir la cuenta por que soy ciudadano. Si quiere focas que le aplaudan busquese otro foro o no sea funcionario público (sic)”.

El Gobernador volvió a retuitear la respuesta del ciudadano y agregó un mensaje:

“Bonita noche mi estimado, no esperaba menos de usted, saludos y no se ponga grosero, como le digo, solo trato de mantenerme en contacto con ustedes pero bueno... que esté usted bien y le mando 3 abrazos. Suerte #PuroSinaloa (sic)”.

Después de este mensaje la ciudadanía tuiteó mensajes de apoyo al Gobernador y ya no hubo respuesta de Gustavo.

Pero no es la primera ocasión en que el Gobernador exhibe a quien lo critica. El 29 de enero la activista en transparencia Sheila Arias integrante de Observatorio Ciudadano de Mazatlán, hizo un comentario crítico sobre la utilización que le están dando al maping, que es proyección sobre la fachada del nuevo Centro de Ciencias. Esto lo hizo con base en un retuit al mensaje original de Ordaz Coppel a lo que él respondió retuiteando a la activista y agregó:

“Es después del horario de trabajo, estamos ofreciéndole a los Sinaloenses un lugar donde salir a ver el partido y divertirse sanamente, si usted eso le parece mal, respeto su opinión, pero no la comparto. Bonita noche y por cierto ¿usted ya visitó el @centrodciencias? (sic)”.

Esto desencadenó críticas contra la activista en la publicación del Gobernador así como ataques verbales en el mensaje original de Arias.

No es la primera ocasión que la cuenta de Twitter del Gobernador levanta polémicas. Anteriormente sus respuestas han provocado debate en la red social, como cuando respondió “ánimo” a activistas feminsitas que reclamaron la violencia contra las mujeres e índice de feminicidios o como cuando respondió “cómo así?” a un ciudadano que solicitó un camellón en el bulevar Francisco I. Madero a la altura de Villa del Real en donde han muerto atropelladas al menos ocho personas.

En reiteradas ocasiones los usuarios de Twitter han cuestionado si es realmente el Gobernador quien lleva la cuenta, sin embargo, Ordaz Coppel insiste que es él mismo quien lo hace pese a que existe la Coordinación de Estrategia Digital que depende de la Secretaría de Innovación a cargo de José de Jesús Gálvez Cázarez.