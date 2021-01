Quirino hace llamado al IEES: que ponga reglas para evitar conglomeraciones en mítines

Quirino Ordaz Coppel dijo que habría qué definir que haya protocolos y algún número determinado de personas que puedan acudir a los eventos públicos, para cumplir así los objetivos de sana distancia y evitar la propagación del virus Covid-19 en el estado

José Abraham Sanz

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel hizo un llamado al Instituto Estatal Electoral para que defina reglas de seguridad sanitaria y evitar conglomeraciones en las reuniones previas y durante el proceso electoral en puerta.

El mandatario dijo que habría qué definir que haya protocolos y algún número determinado de personas que puedan acudir a los eventos públicos, para cumplir así los objetivos de sana distancia y evitar la propagación del virus Covid-19 en el estado.

“... creo que hay que exigirle al Instituto Electoral que determine reglas sobre eso, porque tenemos que privilegiar, preferenciar la salud de los sinaloenses, y no se debe de aprovechar ni de abusar en ese sentido”, señaló.

“Que haya los protocolos y que haya un determinado número de gente por evento...”.

Recalcó que habría un mal mensaje de no tener esos cuidados.

Desde diciembre, diferentes grupos afines y partidos políticos ya han realizado presentación de candidatos y reuniones para dar a conocer propuestas o críticas a los diferentes niveles del gobierno actual.

Dice Quirino que decisión de funcionarios si quieren participar en elección; nadie ha renunciado

Ordaz Coppel también descartó que haya funcionarios que hayan renunciado en las últimas horas o que sepa de alguien que lo hará.

Una de las convocatorias de proceso interno que más apremia es la de su partido, el Revolucionario Institucional que aún no define candidato.

“Pues no, todavía no llegan (las renuncias), ya se fueron varios, pero... de momento no, sabrá Dios en unos días más, y me digan algunos que quieran irse o no, pues es decisión de cada quien, es tema de sus tiempos y sus partidos”, señaló. “Hay varias convocatorias, pero ese es tema de partidos”.

“La puerta está (abierta).... mira, todos son mayores de edad, tienen libertad de criterio, yo les agradezco mucho la colaboración que están, que han hecho y que están haciendo en mi gobierno y lo que sigue, ya es decisión de cada quién si alguien desea participar en política”.