Quirino llama a cumplir con el resguardo en casa, o se tomarÃ¡n 'medidas necesarias'

Quirino llama a cumplir con el resguardo en casa, o se tomarán 'medidas necesarias'

El Mandatario sinaloense dice que se hará lo que se deba hacer para aplanar la curva de contagios por Covid-19 en el estado

Marco Santos

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel adelantó esta noche que para aplanar al curva de contagio de Covid-19 en la entidad, se tomarán las "medidas necesarias".

En un tuit desde su cuenta, el Mandatario estatal precisa que si no se hace caso a las restricciones de permanecer en casa, y solo salir para lo necesario, se aplicarán estas medidas, pero no especifica cuáles.

"Mis queridos sinaloense, esto no es broma, si no hacemos caso de no salir a la calle más que para lo que es realmente importante, vamos a tener que tomar las medidas necesarias para aplanar la curva de contagio", se lee.

No son vacaciones, tenemos que tomar en serio esto del coronavirus: Gobernador

En respuesta, ciudadanos le cuestionan qué tipo de medidas, pero el Gobernador no las detalla.

El martes por la noche anunció el cierre de hoteles en el estado durante 30 días, y un día después el cierre de playas y balnearios.

"Hay que salvar vidas", termina el tuit.