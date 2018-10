Quirino manda â€˜defensorâ€™ del nuevo Acuario

Quirino manda ‘defensor’ del nuevo Acuario

El Subsecretario de Inversión, dijo, expuso el proyecto, los alcances, y el desarrollo turístico que prevé. Se trata de un esquema de Asociación Público Privado, una combinación de recursos públicos y de empresarios.

Sheila Arias

Unas horas después que los diputados federales de Morena manifestaron, de manera pública, su rechazo a la concesión del nuevo acuario de Mazatlán, el Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, mandó a la Ciudad de México, al subsecretario de Inversión del Estado, Antonio López Puerta. La misión: defender el proyecto de su tierra natal.

Así lo confirmó la legisladora por el Distrito 07, Merary Villegas, una de las morenistas que alzó la voz para la no privatización del nuevo recinto turístico. Los diputados difundieron su oposición el martes pasado a través de un video en redes sociales

“A consecuencia de esas declaraciones el Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, envía a la Cámara a hablar con la bancada de Morena de Sinaloa para que nos explicara, cosa que agradecimos, porque necesitamos información de primera mano que es obligación de ellos. estuvo con nosotros el subsecretario de Inversión, Antonio López Puerta, estuvo hablándonos sobre el acuario”, comentó.

El encuentro se realizó ayer en el Congreso de la Unión.

“Ahorita hay un ánimo de la ciudadanía por el tema de la privatización de espacios públicos, de que bienes que se compran con recursos del erario, al final se les entrega a sectores privados, a empresarios, en la mayoría de las veces; es el temor de los mazatlecos que ocurra esto con acuario”, declaró.

El Subsecretario de Inversión, dijo, expuso el proyecto, los alcances, y el desarrollo turístico que prevé. Se trata de un esquema de Asociación Público Privado, una combinación de recursos públicos y de empresarios.

“Fue una explicación muy buena, pero falta aclarar muchas cosas, fue una explicación general... el presidente electo de Mazatlán (Luis Guillermo ‘El Químico’ Benitez) nos envió un documento, los argumentos en que se basa para decir no a esto”, agregó.

Su primer argumento, dijo, es que en el proyecto el Ayuntamiento queda fuera, y lo que buscan es la autoridad municipal sea considerada, incluso en los ingresos.

¿Te convenció el proyecto?

A mí me gustó tener información de primera mano, pero tenemos el documento que nos mandó El Químico, lo expresamos... yo me quedo a la expectativa, no estoy convencida todavía, tampoco me gustaría que me señalen como opositora del proyecto del nuevo acuario de Mazatlán, y esperar a ver si la posibilidad de algún acuerdo entre municipio y el Estado, y con eso estaría tomando decisión en apoyar o no este proyecto”.

La diputada por el Distrito 07 aseguró que el enviado del Gobernador confirmó que la plantilla de trabajadores del actual acuario pasará al nuevo recinto con garantía de respetar los derechos laborales.

“Toda la plantilla está garantizada, pero los altos manos, al parecer esas personas que son pocos, son las que tendrían que cambiar que son las que cambian en cada administración, los de confianza... lo que sí pedimos es que este proyecto se difunda más, que se de a conocer mejor”, sostuvo.

+++

sidebar

+++

La construcción del nuevo acuario de Mazatlán se encuentra en proceso de licitación, la inversión proyectada es de mil 200 millones de pesos, el 50 por ciento lo aportaría el Estado y el resto la constructora ganadora, ésta también se quedaría con la concesión para los siguientes 30 años.

Entre las cuatro empresas que pelean esta obra se encuentran La Peninsular Compañía Constructora; vinculada a la familia de Hank Rhon; Blau Life, relacionada con el grupo Carso, de Carlos Slim.