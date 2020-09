Quirino Ordaz asegura que no endeudará a Sinaloa

El Gobernador reconoce que los recursos están muy limitados, pero no pedirán créditos a largo plazo

Reyes Iván Camacho

ESTACIÓN BAMOA.- Pese a que los recursos están muy limitados y la situación de este año es muy complicada, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, hizo el compromiso de que no contratará deuda a largo plazo.

En su discurso al entregar e iniciar obras de pavimentación en Estación Bamoa, Guasave, el Mandatario dijo que aunque la situación que se vive con la pandemia es justificante para endeudar al Estado, no lo hará.

“Yo no he pedido crédito a largo plazo y no endeudaré al Estado de Sinaloa. Lo más fácil es pedir crédito y más que justificado con una situación como la que estamos, pero se han manejado los recursos con responsabilidad, con disciplina y con transparencia”, aseguró.

“Los recursos sí están muy limitados para todos, complicadísimos, es un año difícil, inédito”.

Ordaz Coppel llamó a los sinaloenses no paralizarse con la pandemia del Covid-19, porque eso sería peor.

“Nadie esperábamos lo que estamos pasando, vernos con máscaras todos es totalmente nuevo, diferente, pero en tanto no haya una vacuna tenemos que vivir con esta realidad, pero la vida sigue, no nos podemos tampoco aislar, encerrar, atemorizar porque nos vamos a paralizar y eso no puede ser”, indicó.

Detalló que en Estación Bamoa se invirtieron 10 millones de pesos en pavimento y se pusieron en marcha obras por otros 12 millones de pesos, también en pavimentos, para contribuir a su desarrollo, expuso.

El Gobernador de Sinaloa adelantó a los habitantes de esta comunidad que un empresario sinaloense de mucho renombre, nacido en esta misma población, quiere invertir con recursos propios en la pavimentación de algunas calles.

“Hay un sinaloense, muy amigo mío, vive en Mazatlán, es el dueño de Atún Dolores, que nació aquí en Estación Bamoa, y que quiere hacer por su cuenta unas calles, sumado a lo que se ha hecho, más la aportación de él, va a venir a complementar muy bien esta gran sindicatura”, expresó.

Ordaz Coppel subrayó que dicho empresario es Leovi Carranza, quien es reconocido hoy en día como el empresario atunero más importante de América Latina, con una producción diaria de 3 millones de latas de atún, con el que da mucho empleo.