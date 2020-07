COLABORACIÓN ESPECIAL

Quirino Ordaz y el futbol

A pocos días de que Mazatlán FC debute en la Liga MX, Arturo Santamaría Gómez pesenta una entrevista exclusiva con el Gobernador Quirino Ordaz, impulsor de que el máximo circuito del balompié mexicano llegue al puerto

Arturo Santamaría Gómez

Para muchos aficionados al deporte en México ha sido una sorpresa que Mazatlán, a la que consideraban exclusivamente una ciudad beisbolera, hubiese construido un estadio de futbol calidad FIFA y que, además fuese capaz de seducir a la empresa de Salinas Pliego para traerse al Monarcas y convertirlo en Mazatlán FC.

En cambio, para los amantes del futbol en Sinaloa nos sorprende que gente del mundo del balompié mexicano, como Antonio García, haya declarado que Mazatlán no era una buena plaza futbolera porque en el puerto el beisbol es el rey de los deportes.

Panorámica del interior del estadio Kraken. Foto: Adán Valdovines

Sin duda que este deporte tiene un gran arraigo en todo Sinaloa y ha producido centenas de grandes beisbolistas, incluso para las Ligas Mayores; pero sí llama la atención que ese directivo y otros no hayan percibido que si Sinaloa es cuna también de decenas de futbolistas de primer nivel es simplemente porque aquí también el futbol se juega masivamente y bien. Incluso, dice Jared Borghetti, que en Culiacán hay más futbolistas amateurs registrados que beisbolistas. Quién sabe, pero de que el futbol en Sinaloa se practica extensamente y con calidad es muy cierto.

Un dato reciente del diario deportivo Esto! lo comprueba: Sinaloa es la tercera entidad del País con más futbolistas en la Liga Premier con 26, después de Jalisco con 51 y la Ciudad de México con 31. Después de Sinaloa viene Michoacán con 16 y Nuevo León con 12. ¡Sinaloa tiene más del doble que Nuevo León, que cuenta con los Tigres y los Rayados, dos de los mejores equipos mexicanos!

Bueno, esta pequeña introducción vale para presentar una plática con Quirino Ordaz sobre futbol. Quisimos indagar si el Gobernador, al margen de haber traído a Mazatlán un equipo profesional, estaba imbuido de la pasión por el futbol o, por lo menos de un claro interés por este deporte.

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador de Sinaloa. Foto: Andrés García

"Jugué primero 'cascaritas' en la calle de Roosevelt, en mi barrio, en los setenta y principios de los ochenta, cuando todavía se jugaba en la calle, con mis amigos Evelio Padilla, Rojo Mancillas, los Tripp Flores y otros. Después, más en forma, con uniforme, taquetes y toda la cosa, durante la primaria, secundaria y prepa en el ICO. También jugamos algunos torneos que patrocinaba la Constructora Oro en los campitos de la Juárez. En Playa Sur también nos echábamos nuestros partidos de fut y beis. Mis hijos jugarían años después en las canchas de la Toledo.

"Al equipo que yo le iba en mi infancia era el Necaxa, me gustaba mucho su uniforme y yo lo usaba para jugar. Pero cuando desapareció (aunque años después regresó) volteé a ver quien estaba y se apareció un águila, así que me quedé con el América, y ahora, por supuesto, con el Mazatlán, FC".

En el estadio Kraken se sigue trabajando para el debut en Liga MX. Foto: Carlos Zataráin

Interrumpo al Gobernador y le comento que el escritor Juan Villoro, quien es un fiel seguidor del Necaxa, ha dicho y escrito innumerables veces que uno se puede cambiar de casa, de ciudad, de escuela, de oficio y hasta de novia o esposa, pero no del equipo de la infancia, el de los amores más recónditos.

"Mi ídolo en la niñez era Carlos Reynoso, un jugador de gran habilidad e inteligencia, de mucha calidad. Viéndolo jugar me inspiraba para narrar los partidos de futbol que veía en la tele, imitando a Ángel Fernández, quien le metía mucha canela, mucho sabor a sus narraciones. También leía las crónicas de los partidos en el Excélsior, que mi papá llevaba a casa".

Vuelvo a interrumpir al Gobernador y citando nuevamente a Villoro, le digo que este escritor ha dicho que una de las grandes influencias literarias que tuvo en su infancia y juventud fueron las narraciones futbolísticas de Ángel Fernández.

"Por cierto, cuando Carlos Reynoso supo que llegaba un equipo de la Liga MX a Mazatlán, con un amigo mutuo me mandó un video felicitándonos por el logro. Y es que desde que se supo que estábamos construyendo un gran estadio mucha gente se interesó en traer un equipo. Por ejemplo, nos buscaron Angélica Fuentes, la ex esposa de Vergara, Enrique Bonilla, y también gente de Hank Rhon. Finalmente, debido a situaciones muy específicas de la Liga MX y que Monarcas no pudo permanecer en Morelia, ya tenemos nuestro equipo en Mazatlán.

"Creo que los directivos del Mazatlán FC, quienes vienen de afuera, ya se dieron cuenta que aquí hay una gran afición al futbol y ya se está creando una identidad con el equipo con la barra que se llama la Banda del Pacífico y otras señales. Pronto se van a dar cuenta en todo México que tenemos una gran afición futbolera. A los mazatlecos nos gustan las multitudes, el mitote, la fiesta y eso se va a ver en el estadio".

Fernando Aristeguieta, autor del primer gol en la historia del Mazatlán FC. Foto: Mexsport

Yo le digo: si los seguidores del Mazatlán FC, van a ser como los aficionados de los Venados, vamos a tener uno de los mejores públicos futboleros del País.

"La gente del sector turístico están muy contentos e impactados, primero por el nombre y por la promoción que ya está recibiendo Mazatlán en la transmisión de los encuentros de futbol. Normalmente se gastan de 60 a 70 millones anuales en promoción turística, dinero que se obtiene a través del impuesto al hospedaje, aunque muchas veces esos recursos se duplican o triplican en campañas con otras empresas turísticas. Y si vemos lo que ya estamos ganando sin invertir directamente en promoción, pues encontramos un gran beneficio. Cuando empiece la temporada y puedan entrar los aficionados al estadio, veremos mucha gente que venga de otras ciudades cuando jueguen equipos como las Chivas, el América, Monterrey, Santos, Cruz Azul, Pumas, etc.

"En Sinaloa tenemos muy buenos futbolistas. Jared Borguetti, para mi gusto, no tan sólo ha sido el mejor jugador de nuestro estado sino uno de los mejores delanteros en la historia del futbol mexicano. Él era un jugador inteligente, de calidad mundial. Era alto, fuerte, con carácter, gran rematador de cabeza. Acuérdate del gol que le metió a Italia en una Copa del Mundo. Abrió puertas a otros futbolistas sinaloenses. Me parece que Jared representa el prototipo del jugador sinaloense, incluso, yo diría del deportista sinaloense: con carácter, competitivos, echados pa'delante, fuertes. Si tú le das espacios o instituciones al deportista sinaloense, destaca, triunfa. Allí están también María del Rosario Espinoza, Luz Daniela Gaxiola, Julio César Chávez, y muchos boxeadores, beisbolistas, futbolistas, basquetbolistas, atletas y jugadores de voleibol, entre otros. Y si me preguntas por un jugador sinaloense actual, el que me parece muy completo es Rodolfo Cota, quien, además, es mazatleco.

La que será la banca del Mazatlán FC en el estadio Kraken. Foto: Adán Valdovines

"Creo que el Mazatlán FC va a significar mucho para los niños y jóvenes. Ellos van a decir: 'si ellos llegaron yo también puedo estar ahí'. Desde ahora hay mucha emoción en las familias. Los niños van a tener ejemplos en su formación y aspiraciones.

"Estoy seguro que el Mazatlán FC va a ser como somos los sinaloenses: guerreros, irreverentes, que luchan contra todo obstáculo, arrojados y orgullosos. Estoy seguro que van a dar espectáculo, que van a ser agresivos, van a ir pa'delante. Van a ser un orgullo para nosotros. Confío en Palencia porque tiene actitud, carácter, quiere crecer y dejar huella.

Mazatlán FC en su juego ante Atlas en la Copa GNP por México. Foto: Mexsport

"Es cierto que los primeros resultados no fueron los deseables, pero se está buscando el fogueo y se están adaptando al nuevo entrenador.Y Palencia está estudiando cuál va a ser el cuadro titular.

"Yo, como sinaloense y mazatleco, les pido a los jugadores del Mazatlán FC que se sientan en su casa, felices, y para eso van a sentir la calidez y la alegría de una gran afición".