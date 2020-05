Quirino otorga una segunda prÃ³rroga de pago de impuestos a hoteleros

Quirino otorga una segunda prórroga de pago de impuestos a hoteleros

El Gobernador explica que se debe a que los hoteles permanecen cerrados y es el huésped quien paga el impuesto de hospedaje. En cuanto a la Mipymes, señala que buscarán implementar un programa de créditos

Karen Bravo

05/05/2020 | 11:17 AM

CULIACÁN._ Los empresarios hoteleros recibieron una segunda prórroga para el pago de impuestos, además de la que les otorgó el Gobierno del Estado el mes pasado.

En entrevista con Noroeste, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel informó que esto se debe a que los hoteles no están trabajando por la contingencia sanitaria por Covid-19.

“A los hoteleros se les dio otra prórroga adicional a la que ya se había dado en el mes de abril porque están cerrados los hoteles”.

-Pero a las Mipymes, ¿no se les otorgó esta prórroga?

-No, bueno a los hoteleros por razón de que están cerrados.

-Pero hay Mipymes que también están cerradas.

-Se les está dando apoyos en créditos y esperemos que llegue al mayor número posible.

Justificó Ordaz Coppel que el impuesto al hospedaje no lo paga el empresario, lo paga el huésped y como no hay huéspedes, no se puede retener el 3 por ciento que equivale al impuesto del hospedaje.

El Gobernador informó que para las micro, pequeñas y medianas empresas están contemplando otorgar créditos, esto lo están coordinando con el Gobierno Federal para no duplicarlos.

“La gran demanda es sobre 15 mil y 25 mil pesos, por un lado está Redfosin; por el otro, el programa que trae el Gobierno Federal, estamos trabajando muy en sintonía para apoyar a los pequeños negocios”, dijo.

Ordaz Coppel aseguró que también la prórroga de estímulos fiscales en trámites vehiculares es destinado al apoyo de las Mipymes.

“El programa de impuestos vehiculares también vamos a apoyarlos con descuentos importantes que se dieron a conocer”, afirmó.