Quirino prioriza estadio de futbol, que agua en Escuinapa y presa en Rosario, acusa Diputado Édgar González

El legislador dice que el Gobierno del Estado no ha cumplido a los municipios del sur por los daños causados por el Huracán Willa

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ El Gobierno del Estado privilegia obras como estadios de futbol, en lugar de canalizar recursos para mejorar las condiciones de vida de los rosarenses y escuinapenses, consideró el Diputado local, Édgar González Zataráin.

“El sur ha estado rezagado, me refiero a Rosario y Escuinapa, en que las obras fundamentales no aterrizan, lo del Huracán Willa no lo resolvieron, tenían que entrar a fortalecer la estructura económica del municipio, pero no les interesó”, dijo el legislador por Rosario y Escuinapa.

Manifestó que los municipios afectados por el Huracán Willa quedaron más rezagados después de este fenómeno, pues no se han reconstruido, no se soltaron los recursos y su infraestructura continúa afectada.

Y eso corresponde a un tema de voluntad y acuerdos por parte del Gobierno del Estado con los municipios, pero prefieren dejarlos rezagados, priorizando más un estadio en Mazatlán, con una inversión de 600 millones de pesos, expuso.

“Priorizan más un estadio... con 600 millones de pesos resuelves los problemas de Rosario y Escuinapa, y te sobra todavía, no puede estar un estadio por encima de la necesidad de agua potable de Escuinapa”, dijo.

No hay un reparto justo de los recursos para los municipios del sur, no se tiene el interés ni la voluntad del Estado, manifestó, por lo que no puede haber un verdadero desarrollo si no hay una inversión como en el resto de los municipios.

El Diputado manifestó que los proyectos del sur continúan ‘atorados', la muestra es la Presa Santa María, que no camina, aunque tenga recursos etiquetados del Gobierno federal.

En el caso del municipio hay proyectos a los que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel no ha dado ‘salida’, como son el mercado en la zona gastronómica (de Escuinapa), los recursos para el acueducto Baluarte-Escuinapa y el acceso a la Isla del Bosque.

“El Gobernador no ha dado el último empujón a esos proyectos, y lo digo claro, yo acompañé al Alcalde (Emmett Soto) a una reunión con el Gobernador para ver el tema de conclusión del acueducto que tanta falta hace a Escuinapa, en el tema del agua, el Gobernador nos ha fallado”, dijo.

Al mercado le hace falta 1 millón y medio de pesos para culminarse, el nuevo acceso a Isla del Bosque, el acueducto Baluarte-Escuinapa, todos requieren de recursos que tiene que entregar el estado, pero no lo ha hecho, considera que son tareas que se lleva pendiente para gestionar ante el estado, esperando que se sensibilice.