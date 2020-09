Quirino privilegia a empresarios de la pesca y desampara a pescadores: Diputado

Édgar González Zataráin, presidente de la Comisión de Pesca en el Congreso del Estado, rechaza la medida de Gobierno federal respecto al subsidio energético para pescadores y expuso que el Gobernador no les ha dado la debida atención

América Armenta

En el abandono de la federación y del estado encontró al sector pesquero el presidente de la Comisión de Pesca en el Congreso de Sinaloa, Édgar González Zataráin, pues después de que se diera a conocer que no habrá subsidio para diésel marino y gasolina ribereña, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel no ha concertado una reunión de pescadores con el Presidente, pero sí lo ha hecho con grandes empresarios de este sector, expuso.

“El desdén del propio Gobernador para poder sentarse con el sector pesquero y llevarlos hacia el Presidente de la República, porque aquí lo raro es que no los ha querido recibir o no les ha querido agendar una reunión con el Presidente de la República para que él tenga esa información de primera mano, no basta con que los reciba el comisionado o con que lo reciba el secretario de SADER, de Agricultura, yo creo que ese tema lo tendría que haber visto el Presidente de la República”, consideró el legislador.

“Y el Gobernador no les ha dado causa en ese tema, el Gobernador no le ha dado impulso ese tema, no le ha dado importancia y no les ha conseguido esa entrevista como si se la consiguió a algunos empresarios de la pesca por separado y no al sector integral, no al sector en su generalidad, sino algunos favores especiales”, agregó.

González Zataráin consideró que quizá Andrés Manuel López Obrador tiene una idea equivocada de lo que es la pesca industrial, asegurando que se habla de no más apoyo a los ricos y poderosos y está de acuerdo que no se apoye a quienes hicieron mal uso de los recursos en el pasado, pero fijándose que no le pegue a la población que tiene la esperanza de poder traer producto para poder subsistir los meses siguientes, pero es lo contrario.

El diputado del PRD detalló que éste es un tema que desde el año pasado que se discutió el presupuesto federal se puso sobre la mesa, cuando acompañaron al sector pesquero tanto ribereño como de altamar a la Comisión de Pesca del Congreso federal para que fueran incluidos en el presupuesto y le dijeron que no habría presupuesto para el tema energético.

“Esa lucha tiene ya bastante tiempo, se empezó a digerir esto desde el año pasado, pero siempre se guardó la esperanza de que de última hora se podía sacar un apoyo extraordinario o algún recurso que sirviera para esto como paliativo”, resaltó.

También enfatizó que habían ofrecido de parte del Gobierno federal alternativas, como que les iban a quitar un impuesto especial para apoyar al sector pesquero y nada se ha logrado, por lo que al reunirse con pescadores ribereños, sobretodo de Mazatlán, que tenían beneficio con la gasolina, los encuentra desmoralizados porque no han encontrado eco y están a unos cuantos días de salir a pescar y todavía no se les da certeza.

“Eso hemos venido calificando como un abandono total del sector pesquero, debido a que no nada más es el tema energético, también fue el tema de la inspección y vigilancia y que tiene que ver con el tema de los proyectos que se tenían para apoyar al sector pesquero y ahora no se tienen, pues están un tanto abandonados en el tema que tiene que ver con esos principales rubros: energético y de inspección y vigilancia”, reiteró.

Reducción por riesgos

De acuerdo con el legislador, hay pescadores y empresarios que le han comentado que esta temporada no podrán salir en todos los barcos a pescar.

“Sí conozco muchos casos, incluso de gente que tiene sólo un barco y de gente que tiene más barcos y que solamente van a mandar algunos la mitad de la embarcación que tienen, es decir, si tienen seis van a mandar tres, si tiene 10 barcos hay gente que sólo va a mandar siete u ocho, eso me compartieron a mí en su momento, que harían eso porque no alcanza el recurso para todos y poder enviar tantas embarcaciones, es muy poco redituable y están con mucha incertidumbre”, declaró.