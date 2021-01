BOXEO

Quizás la prueba más dura de mi carrera, sabía que ese día iba a llegar: Kevin González

El pugilista se medirá a Iván Morales, hermano de 'El Terrible' Morales, en fecha y sede aún por definir

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ JD PROMOTIONS ya prepara lo que será la primera función boxística del año en la capital sinaloense, misma que está por definirse en fecha, con sede probable en el Polideportivo Juan S. Millán y donde la pelea estelar será la protagonizada entre Kevin González ante Iván Morales, misma que promete bastante para ser una de las mejores en la temporada de eventos de la promotora encabezada por Shaddai Noé Godoy Monárrez.

El arranque de la campaña 2021 de los eventos organizados por JD Promotions está muy cerca y en espera de conocer fecha oficial (tentativamente a mediados de marzo), esto dependerá de las condiciones de salud en Culiacán frente a la situación por el Covid-19, sin embargo, el popular “Chakal” González ya trabaja en su preparación para la velada donde figura como estelar en combate a 10 asaltos en la división de los pesos Súper Gallo frente a Iván Morales.

El culichi tiene récord invicto de 21 triunfos sin derrota y un empate, mientras que Iván Morales llegará con foja de 33 victorias con 3 derrotas, por lo que el sinaloense ya trabaja en sus entrenamientos.

“Gracias a Dios vamos a empezar el 2021 con actividad pronto, aprovechar y echarle muchas ganas, prepararnos bien física y mentalmente, trabajar duro. Me he preparado fuerte, desde que comenzó la pandemia no he parado de entrenar, sólo las veces que he peleado y me han dado descanso, pero he trabajado igual como si fuera todo normal y eso se va a notar”, mencionó el joven de 23 años de edad.

Su rival, Iván Morales, es hermano de Erik “Terrible” Morales y tiene un largo recorrido en el profesionalismo, siendo el 7 de noviembre del año pasado la última pelea que sostuvo, teniendo enfrente a Fernando “Pillo” Curiel a quien derrotó por Decisión Unánime, y curiosamente, Kevin González también derrotó por esa vía a Curiel el 6 de diciembre del 2019 en el Polideportivo Juan S. Millán, por lo que sabe que será una dura prueba.

“Es un rival complicado y con bastante experiencia de talla mundial, él (Iván Morales) ya ha estado en otros escenarios que nosotros queremos tocar, entonces es una prueba muy dura, quizás sea la prueba más dura de mi carrera por decirlo así, porque a veces el estilo se acomoda, yo siempre he preferido pelear con boxeadores buenos que sean de verdad, porque esos te tiran los golpes bien colocados y te dan la pauta para hacer una pelea buena. Es complicado también porque es zurdo pero tenemos tiempo para prepararnos, para hacer una estrategia y llevarnos la victoria ese día”, dijo.

“Es un peleador (Morales) que ya estuvo en televisión, tengo mucho tiempo que no lo veo pelear sinceramente, pero tiempos atrás sí lo seguí peleando en Televisa y me tocó ver varias funciones de él, me tocó ver la pelea contra Tomoki Kameda y ahí fue cuando dije que yo tenía que enfrentarlos a ellos porque están en el peso donde yo estoy peleando y sabía que un día se iba a llegar esa pelea, así como muchas contra boxeadores que ahorita son campeones de la división, es mi meta enfrentarlos”, agregó.

Para finalizar, Kevin González le dejó un mensaje a sus seguidores y a la afición de JD Promotions, esperando que para el mes de marzo se efectúe la función en la casa del boxeo en Culiacán, el Polideportivo Juan S. Millán:

“Quiero invitar a la gente para que vayan a apoyarme y darle las gracias a la gente que siempre ha seguido mi carrera, que me han apoyado en mis peleas y que siempre me han brindado su abrigo y a todos los fanáticos de JD Promotions también, invitarlos a que se echen la vuelta, esperemos que todo esto se ponga normal pronto y haya acceso para la gente, igual también por televisión o redes sociales, que vean la pelea porque va a sacar chispas y se van a quedar con buen sabor de boca”, finalizó.