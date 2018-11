RÃ‰PLICA: SÃ­ organizÃ³ acto de campaÃ±a a Marko, pero ya estaba de licencia, asegura Loar LÃ³pez

RÉPLICA

RÉPLICA: Sí organizó acto de campaña a Marko, pero ya estaba de licencia, asegura Loar López

El Secretario General afirma que él no infringió ninguna norma, y aunque es amigo y apoya a Marko ha sido completamente neutral en el proceso interno del PAN

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN._ Loar López Delgado reconoció la veracidad del audio en el que convoca a organizar un acto de campaña a Marko Cortés en Mazatlán, el 2 de noviembre.

Pero el Secretario General del PAN aseguró que esta conversación corresponde a un momento donde “ya había pedido licencia”.

Y aseguró que no puede ocultar su amistad con Cortés, pero “siempre ha sido respetuoso y neutral”.

Noroeste difundió hoy un audio donde aparece el directivo invitando a un acto de campaña de Cortés.

Loar López asegura que solicitó licencia para Secretario General y que no violó normas al hacer campaña por Marko.

“Quiero saber quién se anima para formar las mesas, o sea quién me dice ‘Loar, yo puedo llevar una mesa de diez’, o ‘Loar, apúntame en una mesa’, quien quiera participar, quien quiera ayudar en la organización, siempre bienvenidos y bienvenidas, en verdad los necesitamos”, se le escucha decir.

Esto originó que el equipo contrincante, de Manuel Gómez Morín, interpusiera una denuncia contra Loar López, por violar la normatividad.

Los opositores a Cortés han asegurado que hubo “cargada” de las estructuras nacional, estatal y municipales para el ex diputado federal.

Loar López aseguró que como secretario siempre ha respetado todos los lineamientos, estatutos, reglamentos del PAN.

“Siempre he sido completamente neutral, nunca me he metido en un proceso electoral”, aseguró.

Y por su cercanía con Marko Cortés, expuso, el 25 de octubre presentó su licencia al dirigente Sebastián Zamudio, a las 15:00 horas.

Admite, que tiene una preferencia hacia Marko.

“Yo soy un militante más, un ‘panista de a pie’, más que tengo derecho a tener mi preferencia por un candidato, en este caso mi preferencia por Marko Cortés es clara, es mi amigo personal”, manifestó.

Cortés, añadió, va a venir a cambiar muchas de las cosas en el PAN.

“El 25 de octubre yo pedí licencia, con mucho respeto a quien filtró los audios déjame decírtelo que eso fue en un grupo de Mazatlán en donde están amigos, vamos a decirlo así, donde está el equipo que hemos trabajando en otras coyunturas, cuando Ricardo Anaya fue candidato”, explicó.

En este grupo, aseveró, hay gente de Mazatlán.

“Lamento profundamente que haya gente que por dañar no tengan la valentía de decir ‘yo no coincido en ese proyecto en esta ocasión; yo no voy con ustedes’”, abundó.

Si lo que quieren es dañarlo, expuso, más que a él en lo personal dañan a una institución cuya tarea es convertirse en la oposición real y de respeto que puede ayudar a que México avance.

“Tengo tranquilidad porque el audio salió días después de mi licencia, yo no infringí ninguna normatividad de mi partido, siempre voy a estar dispuesto a cualquier pregunta, duda, cualquier proceso que me quieran levantar”, agregó.

Nunca, enfatizó, se ha conducido por un solo carril y siempre ha sido “completamente neutral”.

“Más yo no oculto mis preferencias por Marko Cortés”, agregó.

De acuerdo con Catalina Frank, representante del equipo de Gómez Morín, fácilmente pudieron haber manipulado la fecha de la licencia, pues esta es una atribución que compete al propio Loar López.

Pero Loar se negó a entrar a esta polémica.

--¿No se usó estructura, recursos humanos, financieros, técnicos del PAN para la campaña de Marko Cortés?

--No, para nada, jamás hemos usado un solo elemento, mucho menos financieros, físicos, materiales del PAN.

--¿Vehículos, teléfonos?

--No, yo tengo vehículo personal. Yo no tengo celular del partido, tengo mi celular personal que yo lo pago; jamás he sacado una copia del partido, yo no tengo viáticos del partido, lo único que percibo como secretario general en funciones es el sueldo cada quincena.

Del equipo de Gómez Morín, añadió, están en un completo error.

“Yo estoy en licencia desde el 25 de octubre, hasta mañana (lunes 12 de noviembre) vuelvo mis funciones, justamente la pedí para buscar que el proceso se llevara de la manera más limpio y que no quisieran agarrar mi cercanía conocida por todos los panistas con Marko Cortés, para dañar la campaña, dicen que el que nada debe nada teme”, aseveró.

El 29 de octubre, cuatro días después de que Loar López afirma haber presentado licencia, éste subió a su cuenta personal de Facebook con una fotografía donde aparece despachando en su oficina del PAN estatal.

Admitió que en esa fecha se subió esa foto.

“Sí, sí, completamente, es una galería de fotos”, argumentó.

--¿No estabas en ese momento en el PAN?

--No.

--¿Es una foto vieja?

--Es una foto de mi galería, obviamente quien maneja mis redes sociales va a seguir subiendo fotografías para que mis redes se sigan moviendo, yo te puedo poner ahorita una foto de cuando me casé hace 8 años.

Para el 29 de octubre, insistió, ya había solicitado licencia. Y ésta pasó por el Comité Directivo Estatal.

“Espero que después de este proceso”, dijo, “volvamos los panistas a tener esa hermandad, reconciliación y nos convirtamos en el partido que espera la gente, cercano a la gente, que deje sus problemas internos”, abundó.