Radcliffe rompe con J.K. Rowling; no volvería a ser Potter si ella interviene

Las declaraciones de la autora habrían causado gran molestia en el actor encargado de dar vida al popular mago

Noroeste / Redacción

Las declaraciones consideradas intolerantes de la autora J.K. Rowling le siguen pasando factura. Ahora es el protagonista de las películas de Harry Potter, Daniel Radcliffe, quien ha expresado su negativa a volver a trabajar con ella.

El medio estadounidense We Got This Covered ha revelado que el joven actor puso como condición que la autora de los libros no esté involucrada en ningún próximo proyecto sobre el popular mago para que él sea parte del mismo.

Desde hace algunos meses, la autora ha estado involucrada en polémica por sus declaraciones sobre la transexualidad, mismas que muchos han considerado como intolerantes, citó quien.com.

La declaración que puso en los ojos de la crítica a la creadora de una de las sagas más rentables de los últimos años fue una serie de tuits en los que cuestiona la identidad de género de las mujeres trans.

“Si el sexo no es real, no hay atracción hacia un mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad de las mujeres de forma global se elimina. Conozco y quiero a personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la habilidad de muchas de discutir sus vidas de manera significativa. Decir la verdad no es odio”, publicó.

"Respeto el derecho de toda persona trans a vivir de cualquier manera con la que se sienta auténtica y sea cómoda para ella. Me manifestaría con ustedes si se les discriminara por ser trans. Al mismo tiempo, mi vida ha sido moldeada por ser mujer”, con lo que miles de fans se sintieron decepcionados.

Por si esto fuera poco, los usuarios de redes descubrieron que hace poco más de dos años la autora dio un “Me gusta” a un tuit que decía que los transexuales son hombres con falda; al respecto, su representante dijo que había sido un accidente, sin embargo la respuesta parece no haber sido suficiente para Radcliffe, quien encarna al mago creado por Rowling.

Pese a que la saga concluyó hace unos años, los fans de Harry Potter esperan ver al actor en escena en el montaje de la obra Harry Potter y el legado maldito, en la que la autora tuvo poca participación y solo supervisó la historia de la puesta en escena que correría a cargo de Jack Thorne y John Tiffany.