Radha Mar lanza su primer sencillo, â€˜PequeÃ±o monstruoâ€™

Radha Mar lanza su primer sencillo, ‘Pequeño monstruo’

La mezzosoprano estrena tema contenido en su disco 'Realidad radical'

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ Radha Mar, conocida en Mazatlán por su carrera con mezzosoprano egresada del Coro Ángela Peralta, y a nivel nacional por haber sido vocalista de Nortec y Pato Machete, incursiona como compositora y da a conocer esta nueva faceta de su carrera con el sencillo Pequeño monstruo, que forma de .

La también egresada de la Escuela Profesional de danza contemporánea de Delfos, en su proceso de consolidación como intérprete de canciones, se integró como vocalista de otros grupos como Hiperreal, She’s A Tease, D3ndron y Sutra.

El proceso creativo de la canción Pequeño monstruo la llevó a incursionar no solo en la poesía con la que está construida la letra, sino también en la creación musical y en el videoarte; en esta parte colaboró con ella Vj Thai/Roxana Barraza.

Su disco está integrado por seis piezas y en tres de ellas colaboró a la par con la escritora y dramaturga Shaday Larios, quien inspirada en la música y el tema, escribió los poemas que se convirtieron en las letras de las canciones que definen al disco Realidad radical.

“Para la letra de Pequeño monstruo trabajé con mi amiga la escritora y dramaturga Shaday Larios. Iniciamos con la composición musical, le envié los primeros bocetos de la canción y le platiqué en qué me había inspirado para componerla. Para mí, los sentimientos y las emociones que no encuentran una vía de expresión, son unos pequeños monstruos que van creciendo hasta que es imposible contenerlos. Y ella me entregó este bellísimo poema que después transformé en la melodía”, expresó la compositora de música y cantante.

Radha Mar reveló que los géneros en el que ella está desarrollando su propuesta musical va entre el art rock, el electrónico y el dream pop.

“Mi intención al crear estos sonidos es crear sensaciones físicas y emotivas, por ello la estructura no es la de una canción tradicional donde el verso y el coro se intercalan. Por mi formación diría que es más como una puesta en escena que crea imágenes sonoras”.

NUEVA FACETA

La mezzosoprano egresada del Coro Ángela Peralta incursiona como compositora con el tema Pequeño monstruo, parte de su disco Realidad radical.

