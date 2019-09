Radicalizan protesta productores de Guasave; queman llantas frente a bodega

Advierten que si no les solucionan el tema de los descuentos en la liquidación de las cosechas de maíz, las acciones seguirán subiendo de tono

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Desde el martes, productores agrícolas mantienen un bloqueo frente a las bodegas de Jova. Esta mañana, elevaron el tono de su protesta al prender fuego a neumáticos frente a las instalaciones de la acopiadora y amenazando con quemar una camioneta.

Alejandro Cervantes Sotelo, presidente de la Alianza Nacional Agropecuaria y Pesquera de Sinaloa, dijo que esta acción la tomaron los productores a raíz de la nula respuesta de parte de la empresa.

“Me eximo de responsabilidad en lo que pase de aquí para adelante, el responsable de lo que pase de aquí en adelante se llama Joel Valenzuela, porque es un crimen lo que está cometiendo, el fraude primero y en las condiciones en las que tiene a los productores, tirados, hacinados en la calle sin un acercamiento”, manifestó.

El dirigente agrícola informó que el viernes la Secretaría de Agricultura y Ganadería llamó a este empresario y lo único que dijo fueron mentiras, sin llevar siquiera un documento con el que comprobara que las coberturas le costaron 280 pesos.

“Al que han mandado a negociar ha dicho puras mentiras, juró que no hay y que no hay, entonces de lo que pase de aquí en adelante el responsable es él. Lo llamaron a negociar, no tengo conocimiento oficial, pero lo único que les digo es que lo que había cobrado era legal, pero no lo pudo comprobar con ningún documento”, dijo.

Cervantes Sotelo advirtió que si el propietario de Jova no se acerca, la protesta seguirá subiendo de tono, porque esa es la decisión de los productores, ya que observan una total falta de voluntad de solucionarle a los productores agrícolas.