Rafa Márquez pone punto final a su carrera como jugador con emotiva carta - Noroeste

FUTBOL

Rafa Márquez pone punto final a su carrera como jugador con emotiva carta

Márquez jugó su último partido como futbolista profesional en la Copa del Mundo Rusia 2018

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ El defensa mexicano Rafael Márquez cerró su etapa como jugador profesional con una carta en donde agradece a la afición por su apoyo durante 22 años de carrera y en donde asegura que no se arrepiente de nada.

“No me arrepiento de nada, ya que los aciertos y más los errores, me enseñaron a ser mejor cada día con día, a no tener miedo a equivocarme y tener como costumbre siempre dar el máximo, a dejar la piel en cada jugada y sudar la camiseta de todos los equipos que representé”, menciona la carta.

