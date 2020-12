Rafael, detenido y torturado hace 13 años por militares, es liberado esta madrugada del penal federal de Guasave

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario anunció que la Jueza encargada del caso del joven Rafael Méndez tomó la decisión de dejarlo en libertad, por lo que “hoy a las 3:30 de la mañana salió del Cefereso 8

Sinembargo.MX

11/12/2020 | 08:24 AM

MÉXICO._ Rafael Méndez, un joven que llevaba gran parte de su vida adulta preso y que fue víctima de tortura, salió en libertad esta madrugada, a las 3:30 horas. Lo informó el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Él mismo intervino ante Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El joven fue detenido en 2008, en Valle de Bravo, Estado de México. Su madre estuvo en dos conferencias de prensa y presionó por su libertad. El jueves reclamó, durante la “mañanera”, que el Poder Judicial no había permitido su liberación, a pesar de que ya cumplió con la sentencia de 10 años impuesta por delincuencia organizada.

Ante dicha situación, López Obrador dijo que presentaría una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para que revisara la actuación de los jueces en el caso.

“Siendo muy respetuosos de la independencia, vamos a presentar esta queja para que el órgano encargado de fiscalizar la actuación de jueces y actuación de ministros, el Consejo de la Judicatura, haga lo que corresponda, y ojalá y puedan revisar el marco legal, jurisprudencias, tesis, resolver pronto sobre la libertad de esta persona”, afirmó.

La misma Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que Rafael no tenía sentencia porque se debió reponer el proceso, lo cual interrumpió su libertad.

“Hacemos un llamado al Poder Judicial a agilizar el trámite de resolución no de este caso en particular, sino de todos los asuntos en los cuales la demora esté trayendo como consecuencia la afectación de un derecho tan importante como la libertad”, comentó.

Sin embargo, fue hasta la mañana de este viernes que el mandatario dio a conocer que envió una carta al Ministro Arturo Zaldívar, donde le solicitó participar en el asunto, en el que, consideró, se estaba cometiendo una gran injusticia.

“Por nuestra parte, estaba dispuesto a otorgar el indulto, sin embargo, me informan los abogados que por no existir sentencia, no existe esa posibilidad, por lo cual, le pido nos ayude a explorar otras opciones”, escribió el Jefe del Ejecutivo federal.

La misiva fue respondida por el presidente de la SCJN, quien le recordó que a lo largo de toda su carrera ha procurado el pleno respeto a los derechos humanos de las personas, particularmente de las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, “como es el caso de las personas recluidas en prisión”.

“Por ello, me complace hacer de su conocimiento que una vez que la Jueza de Distrito encargada del caso se allegó de toda la información pertinente, en pleno ejercicio de su autonomía e independencia determinó decretar la libertad inmediata, por estar ya compurgada la pena impuesta”, informó.

Asimismo, Zaldívar Lelo de Larrea subrayó que el diálogo entre poderes “es fundamental para avanzar en la protección y defensa de los derechos humanos”, por ello, celebró “la comunicación franca y abierta que permitió que en este caso se hiciera justicia”.

“Quiero agradecerle por su intervención al Ministro Saldívar, presidente de la Suprema Corte de justicia. Un hombre íntegro, honesto, justo. La Jueza encargada del caso tomó la decisión de dejar en libertad a este joven y hoy a las 3:30 de la mañana salió del penal de Guasave, Sinaloa”, precisó el Presidente.

Más adelante, la madre de Rafael Méndez tomó la palabra en Palacio Nacional para mostrar su agradecimiento a Andrés Manuel López Obrador, ya que fue hace 15 días que acudió por primera vez a exponer de forma pública su caso.

“Hoy ya liberaron a mi hijo Rafael, que estaba preso. Vine, expuse el caso y así como lo expuse públicamente quiero venir a agradecerle que gracias a su voluntad política de hacer las cosas bien, de hacer justicia, mi hijo ya está libre. Yo le agradezco mucho, de todo corazón. No tengo palabras porque usted terminó con esta aberración jurídica, como le llamaron, y por fin puedo estar con mi hijo”, afirmó.

Frente a los medios de comunicación, la mujer compartió que regresará a Culiacán para estar con su hijo. “Quiero abrazarlo. Y de verdad muchas gracias, señor Presidente. Yo pienso que sí se pudo, sí se podía y se pueden sanar todavía muchas heridas abiertas que hay de años anteriores, una de ellas, la mía. La voy a sanar. Muchas gracias. No tengo palabras para agradecerle. Dios lo bendiga”, finalizó.

Un día antes, Judith Valenzuela, la madre del joven, retó al Presidente. Por qué mi hijo, le expresó, se mantiene en prisión a pesar de que ya cumplió una sentencia.

“Yo voy a seguir esperando a que mi hijo salga. ¿Cuántos años más, cuántos meses más? El juzgado está cerrado, las investigaciones de tortura están encarpetadas. Millones de personas creímos en que de verdad va a haber un cambio, en que no va a haber corrupción, de que va a haber una legalidad y no impunidad”, dijo.