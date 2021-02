TENIS

Rafael Nadal declina competir en el Abierto Mexicano de Tenis

El español confirmó que no estará en el torneo de Acapulco

Noroeste / Redacción

26/02/2021 | 12:44 AM

Raul Zurutuza, director del Abierto Mexicano de Tenis, mencionó que, debido a la pandemia, para la edición 2021 del evento han tenido que tomar muchas decisiones difíciles y hacer numerosos sacrificios.

Una de ellas fue no traer a Rafael Nadal, vigente campeón y quien había asistido a Acapulco tres de los últimos cuatro años, 2017, 2019 y 2020 (en 2018 también estaba contemplado que asistiera, pero se dio de baja por lesión de último momento). Con la reducción de espectadores y los altos costos de la implementación de una burbuja para los jugadores, no hubo suficiente dinero para pagar la cuota de aparición del español, dos del mundo y tricampeón en el puerto guerrerense.

El tenista confirmó este viernes su baja, a través de un mensaje en sus redes sociales, en el que señala mantener la esperanza de poder estar en México el próximo año.

"Lamento mucho no participar en Acapulco 2021. Es un año difícil para todos y en mi actual estado de salud, con dolencia en la espalda, hace imposible realizar un viaje tan largo. Me encanta Acapulco, jugado los últimos 4 años, pero este año no ha sido posible. Ojalá en 2022!".

Generalmente en esta categoría, los primeros tres o cuatro preclasificados reciben alguna remuneración económica independiente al premio. El draw del Abierto Mexicano 2021 contará con tres tenistas dentro del Top 10, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas y Diego Schwartzman.

Otra de las decisiones complejas que debió tomar la organización, fue la reducción del 40% de la bolsa. Ante las complicaciones que han surgido a partir de la pandemia, la ATP le dio la alternativa a distintos torneos de menor rango, ATP 500 y ATP 250, de reducir su compromiso financiero.

Para el Abierto de Acapulco esto representó un alivio inmenso dado que el año pasado repartió dos millones de dólares, mientras que el compromiso financiero para la edición 2021 será de 1.2 millones de dólares.