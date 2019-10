Rafael Nadal engrasa la maquinaria ante Mannarino en París

El español volvió a ganar un partido en pista dura indoor por primera desde 2017

Noroeste / Redacción

30/10/2019 | 11:54 AM

PARÍS._ No lo había escondido antes de regresar al Rolex París Masters dos años después: la pista dura indoor en esta época de la temporada ha sido el escenario menos benévolo con Rafael Nadal.

Así lo dicta su historial, en el que apenas aparecían cinco partidos disputados en esta superficie en los últimos cuatro años (3-2) hasta hoy.

Hasta que este miércoles saltó a la central del ATP Masters 1000 de París para asegurar su presencia en tercera ronda, al derrotar a Adrian Mannarino por 7-5, 6-4.

El español necesitó una hora y 48 minutos para engrasar la maquinaria en unas condiciones en las que llevaba preparando su estreno desde el pasado viernes, cuando aterrizó en la ciudad que baña el Sena. No jugaba en pista rápida cubierta desde las Nitto ATP Finals 2017 y no ganaba en la superficie desde unas semanas antes precisamente en París frente a Pablo Cuevas en los octavos de final antes de retirarse en cuartos de final (w.o vs Krajinovic).

En su última visita al ATP Masters 1000 de París, el manacorense se encontraba en una situación similar a la de esta temporada, implicado de lleno en la pelea por el número 1 del Ranking ATP al final del año. En 2017 pudo conseguirlo tras derrotar a Cuevas y en esta ocasión ganar el título le garantizaría ser el mejor al final de la temporada. También si llega a semifinales y Djokovic no alcanza los cuartos de final o si Nadal es capaz de presentarse en la final y su rival no es el serbio.

En tercera ronda Nadal se enfrentará a Stan Wawrinka, un rival al que se ha enfrentado en 21 ocasiones en su FedEx ATP Head2Head y ha dominado en un total de 18 veces.

(Con información de ATP en español)