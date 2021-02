Rafael Nadal quiere jugar los Olímpicos de Tokio

El tenist español dijo que escucharía a los expertos, pero reconoció que la cuarentena podría ser difícil de llevar

Noroeste / Redacción

MELBOURNE._ Rafael Nadal tiene la intención de jugar en los Olímpicos de Tokio, pero sabe que las cuarentenas obligatorias de cada uno de los países, así como el calendario del circuito de la ATP, pueden complicar su participación.

Nadal, medallista de oro olímpico en individuales y dobles en 2008 y 2016 respectivamente, dijo que escucharía a los expertos, pero reconoció que la cuarentena podría ser difícil de llevar.

"Es lo mismo de siempre. No soy nadie para tener una opinión clara sobre eso. Sólo soy un tenista, una persona humana que no tiene suficiente conocimiento de toda la situación", dijo el español en rueda de prensa.

"Lo que tenemos que hacer es seguir las instrucciones de lo que nos dan las personas que realmente tienen el conocimiento correcto de todo esto. Qué va a pasar en Tokio para los Juegos Olímpicos, si los Juegos Olímpicos van a suceder o no, o si tenemos que hacer cuarentena antes de los Juegos Olímpicos durante 15 días o no, parece una perspectiva muy difícil porque es difícil para nosotros, no sé, combinar nuestro Tour con otros 15 días de cuarentena para jugar los Juegos Olímpicos. Parece difícil arreglarlo en nuestro calendario", agregó.

"Pero, como dije, vamos a hacer lo que diga la gente que sabe sobre el virus y que sabe cómo proteger a la gente en cada país, [nosotros] simplemente vamos a seguir sus instrucciones", cerró.

(Con información de agencias)