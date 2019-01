Rafael Nadal serÃ¡ baja en Brisbane

Rafael Nadal será baja en Brisbane

El español espera regresar en el Abierto de Australia

Noroeste / Redacción

Rafael Nadal ha anunciado su baja del Brisbane International este miércoles debido a unas molestias en su muslo izquierdo. Una resonancia magnética mostró una pequeña distensión, pero la estrella española mantiene en sus planes la participación en el Abierto de Australia, a disputar desde el 14 de enero.

“Tras mucho tiempo fuera de competición, todavía noto algo de dolor en la pierna”, aseguró Nadal durante una rueda de prensa en Brisbane. “Me hice una resonancia magnética, y muestra una pequeña distensión en el muslo izquierdo. He intentado jugar y todavía quiero jugar”.

A sus 32 años, Nadal se esfuerza por regresar al circuito por primera vez desde el pasado 7 de septiembre, cuando se retiró en las semifinales del US Open ante Juan Martín del Potro. Nadal firmó un balance de 45-4 en 2018, incluyendo cinco títulos, durante una temporada en la que sufrió lesiones de rodilla, abdominal y tobillo.

“Siempre hay una diferencia horaria entre España y Australia. Hablé con mis doctores ayer. Me fui a dormir. Cuando me he levantado, ellos estaban durmiendo, de manera que tuve que esperar hasta más tarde para tomar la decisión definitiva”, reconoció Nadal.

“Me siento mejor que hace cuatro días. Si todo evoluciona bien podré entrenar. Probablemente me encuentre al 100 por ciento en unos cinco días. Confío en estar 100 por ciento preparado para competir en Melbourne”.