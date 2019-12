Rafael no ha podido juntar el dinero para su operaciÃ³n y pide ayuda

NECESITA AYUDA

Rafael no ha podido juntar el dinero para su operación y pide ayuda

Pese a ser invidente, Rafael Cervantes y su esposa se ganan la vida vendiendo dulces en los cruceros, pero no ha podido completar el dinero para su operación y para atender a sus dos hijos

Noroeste / Redacción

Rafael Cervantes Soto no ha podido juntar el dinero para la operación de vesícula que requiere, mucho menos para poder atender a sus hijos durante los días que no pueda trabajar, por lo que pide el apoyo de los lectores de buen corazón para poder salir adelante.

Rafael es invidente y trabaja vendiendo dulces en los cruceros y la zona de playa, donde con la ayuda de su esposa obtiene algo de dinero para mantener a sus dos hijos, Karla Esmeralda y Andrés, de 7 y 14 años respectivamente.

Dice que además sus hijos están en el CAM 38 ya que requieren atención especial.

Será el 8 de enero cuando Rafael sea sometido a una cirugía de la vesícula que necesita, y será operado en el Hospital General, por lo que requiere dinero para poder cubrir el costo de la cirugía que es de 7 mil pesos, pero no ha podido juntar esta cantidad.

“Con lo que me han dado de ayuda de los lectores de Noroeste y lo poquito que hemos ahorrado, apenas llevamos casi los 3 mil pesos, pero me falta más dinero para la operación, las medicinas y pues para mantener a mis hijos el tiempo que no pueda trabajar, mi esposa me ayuda pero no es suficiente”, comentó Rafael.

Por tal motivo Rafael pide el apoyo de los lectores de este diario y así poder juntar el dinero que requiere para su cirugía, además de poder tener un poco de dinero para poder solventar los gastos de sus dos hijo.

Quien guste ayudara Rafael y su familia se pueden comunicar con él a su teléfono celular 6692 689716 o acudir a su domicilio ubicado en Avenida Progreso, número 10104 en la colonia del mismo nombre, o si gusta puede traerlo a este domicilio donde con gusto se le hará llegar su donativo.