Rafael Ortiz pide a Saúl Román para un futuro combate

El boxeador zurdo se mantiene fuerte y motivado en el gimnasio

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ La noticia del retiro de Saúl Román (46-14-0) ha generado rápidamente reacciones en la división en los boxeadores locales. Esto luego de que el ex campeón nacional de peso Superwelter y peso Medio anunciara que buscará hacer una o dos peleas más en este 2021 para ponerle un punto final a su carrera de más de 20 años como boxeador profesional.

Uno de ellos es Rafael Ortiz (12-3-1), quien ha levantado la mano y ha pedido la oportunidad de enfrentarse con la “Fiera”, a quien le muestra un gran respeto, pero que ha tenido en la mira desde hace tiempo atrás, sabiendo que sería el reto más importante a sus 26 años de edad.

“Respeto a Saúl y respeto al deporte. Le he lanzado el reto porque quiero nuevas oportunidades para mí. Es una pelea que me gustaría mucho. Realmente siempre quise pelear con él porque tenía el título nacional de peso Medio”.

El boxeador zurdo tuvo actividad en el pasado noviembre derrotando por decisión unánime a Miguel López en la función de Boxing Club Promotions y mientras espera respuesta se mantiene fuerte y motivado en el gimnasio.

“Tengo muchas ganas y mucho ánimo, es algo que me motiva, físicamente me siento muy bien y estoy al cien por ciento por si se da esa pelea. Me gustaría ser campeón nacional y la primera prueba es Saúl Román”.

Rafael Ortiz hizo su debut profesional el 20 de noviembre de 2017, fecha para la cual Saúl Román ya contaba con 43 victorias y vivía su última etapa como monarca de la Fecombox en los pesos Medio.

De las 12 victorias que tiene Ortiz, seis han llegado por la vía rápida y no conoce la derrota desde el 2018, cuando cayó ante Danyk Croteau (3-2) en Canadá. Por lo que ha hilvanado nueve triunfos de forma consecutiva.