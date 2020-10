Rafael Padilla, propuesto por El Químico para repetir en el cargo, dice que no tiene 'bando'

Tengo mucho cuidado en la verdad material, que son las pruebas, asegura

Alma Soto

Es su segundo día de trabajo tras ser ratificado, en medio de un proceso impugnado por las organizaciones de la sociedad civil, organismos empresariales y la Síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, y Rafael Padilla Díaz señala que lo que marca su línea de trabajo es la verdad material.

“Yo no me presto para ninguno de los dos lados o para ningún lado, a mí lo que me dice si sigo adelante o no, son las pruebas”, declara.

Los principios del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa hablan de la verdad material, recalca, llegar a la verdad de la denuncia, si no la hay no va a sacar un caso por sacarlo, debe constar la falta y poder denunciar.

No se vale, recalca, acusar o castigar o alguien sin tener las pruebas.

Padilla Díaz asegura que contrario a lo que se le critica, en el Órgano Interno de Control sí hay trabajo, quizá no el esperado para los intereses de ciertas personas.

Y señala que presentó un informe de ese trabajo a la Secretaría del Ayuntamiento, para que, si lo consideran, lo presente ante el pleno del Cabildo.

-- ¿Cómo esperas que sea el trabajo en adelante?

"Yo no tengo roces con nadie, yo soy muy respetuoso, estoy aquí para trabajar, entonces, o me pongo a trabajar o me pongo a contestar. Traemos proyectos nuevos, ya va a entrar la Plataforma Nacional Digital, estamos en periodo de pruebas y vamos a empezar a cargar a los funcionarios que participan en licitaciones, lo más probable es que el próximo mayo la Declaración Patrimonial sea virtual, electrónica, eso va a requerir una capacitación tremenda".

Además, señala, se está trabajando en los testigos sociales ciudadanos que marca la nueva Ley de Obras Públicas, que fortalezcan y transparenten los procesos.

Reconoce que hubo algunos retrasos en las investigaciones, porque por la pandemia no podían citar a audiencias.

-- Desde la primera vez que te nombraron como titular del Órgano Interno de Control se hablaba de un conflicto de intereses por venir de la propia administración, y al llegar la actual administración aseguró que no podías revisar algo de lo que habías tomado parte, ¿Cómo evitar ese conflicto?

"A mí me gustaría que lo explicaran lo que me acusan de eso, pero vuelvo a repetir, si hay verdad material, ¿qué voy a hacer? Nada. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que a veces denuncian cosas sin verdad material, como el de los 33, pero si encontramos una calle que está mal hecha, por ejemplo, se van al Tribunal o la Fiscalía, y hemos encontrado muchos, todos remitidos a los investigadores, por faltantes de documentación, de calidad, se sancionan… hemos sancionado tesoreros, directores responsables de obra de las administradores antepasada y pasada".

De los dos casos más representativos que denunció esta administración respecto a la pasada, que encabezaron Fernando Pucheta Sánchez y Joel Bouciéguez Lizárraga, fueron los techos pagados y sin construir, y la compra del terreno del panteón municipal.

Del primer caso, Padilla Díaz señala que una parte de los techos ya fue denunciado en la Secretaría de Transparencia porque el Municipio colaboró, pero quien ejecutó fue el Gobierno del Estado, y están terminando la otra parte de la auditoría, porque las obras estaban en zonas muy marginadas, pero la próxima semana se terminará y se pasará al área investigadora.

En el caso del panteón, ya van a empezar a llamar a la gente para darles el derecho de audiencia, un proceso que detuvieron desde el 1 de abril hasta el 1 de septiembre para evitar contagios de Covid-19.

“A mí me queda claro que no voy a poder trabajar en paz y armonía, porque hay gente que se incomoda con nuestro trabajo, o porque no damos los resultados como ellos quieren que sean, pero mi compromiso es trabajar de manera profesional, imparcial, sin apetitos políticos, ni animadversiones, aquí estamos para servir”, declara ante la pregunta de cómo será su trabajo en este segundo periodo para el que fue reelecto.

Y recalca que no se debe perder de vista que la función del Órgano Interno de Control es preventiva, por ello dan tanta capacitación.