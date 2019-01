Rafael Zapien Castro

Rafael Zapien Castro, busca sobresalir internamente

Desde hace 8 años disfruta correr y lo considera como un deporte que le ha brindado una experiencia de vida enriquecedora; hoy será parte del Maratón Internacional de Culiacán

Cynthia Laveaga

“Disfruto mucho eso de correr por horas, como parte de querer sobresalir internamente, no de querer ganar o quedar en un lugar, sino saber de qué estás hecho”, es el sentir de Rafael Zapien Castro, quien hace 8 años inició a correr y considera ese deporte como una experiencia de vida enriquecedora.

Rafael se inició en los deportes de conjunto con la natación, como parte de una actividad escolar en Altata, de donde es originario, y posteriormente practicó polo acuático y basquetbol, pero al ingresar a la universidad tuvo que cambiar sus actividades y fue ahí donde encontró su verdadera pasión: correr.

“Fue en un congreso estudiantil donde descubrí que me gustaba esto de correr, había una competencia, me inscribí, me fue bien y ahí nació la cosquillita. Mi caso fue un poco diferente al de la mayoría de los corredores, porque nadie me jaló, inicié solo y no corría con los zapatos ni la ropa adecuada”, recordó.

“Poco a poco fui corriendo mayores distancias y aunque al inicio lo hacía solo, después me fui integrando a algunos grupos. El primer maratón que decidí hacer fue el de Durango, me fui solo, sin el cobijo de esa cierta camaradería”.

Una experiencia enriquecedora

El deportista expresó que el correr es el mejor pretexto para conocer una ciudad, ya que generalmente los organizadores trazan la ruta por los lugares más icónicos de su ciudad; además, resaltó que es un deporte que trasciende las clases sociales y la edad.

“Ha sido una experiencia de vida muy enriquecedora, esto de correr trasciende las clases sociales, he encontrado en esto de la corrida que hay gente que lo admira a uno porque tiene cierta eficiencia o facilidad, pero fuera de eso reconozco mucho a las personas que tal vez no tienen las mismas oportunidades o condición física y se integran muy bien”.

“Se hace un conexión en la que no se mira ninguna diferencia, un día voy a correr con una persona que puede ser mi abuelo, otro día con alguien que puede ser mucho más joven que yo. Además, he visto muchas historias de personas que han estado en alcoholismo o drogadicción, se han integrado a esto y son historias de vida”, compartió.

Impacto en su vida laboral y social

Para Rafael, ha causado un gran impacto en su vida laboral y social, el practicar esta actividad, al ayudarle a generar estrechas relaciones, olvidarse del estrés y vivir una sensación de paz.

"Hay veces que en el trabajo por una cosa u otra se empieza a generar estrés y comunmente cuando llego a casa, en lugar de querer llegar y acostarme a ver la tele, quiero llegar, agarrar los tenis y salir a correr, y sucede que en la corrida tu mente divaga, reflexionas y ves las cosas más claras, cuando el cuerpo tiene esa sensación de paz, de tranquilidad”, comentó.

"Algunas personas creen que con esto no se tiene vida social, pero al contrario, se tiene mucha vida social, uno conoce a muchísimas personas y generalmente nos buscamos entre quienes tenemos esa pasión y esos valores, porque sabemos lo que implica la disciplina.

Invitación a correr

Hoy, Rafael Zapien Castro participará en el Maratón Internacional de Culiacán e invita a las personas a unirse a ese tipo de eventos, sobretodo para ayudar a quienes más lo necesitan.

“Hay que iniciar por la salud, por formar parte de un evento que implica una responsabilidad social, tenemos que dar gracias a Dios por tener los medios para ayudar a las personas que se encuentran en situaciones como la de los niños que beneficia el Maratón Internacional de Culiacán. Uno quisiera tener las palabras que les ayuden, pero lo único que puedes hacer es acompañarlos, comprender la situación y dar todo lo posible para que tengan una mejor calidad de vida”, finalizó.

PERFIL

Nombre: Rafael Zapien Castro

Esposa: Gabriela Anahí López Ramírez

Trabajo: Gobierno del Estado de Sinaloa

Escolaridad: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

MARATÓN DE CULIACÁN

Hoy se celebra la trigésima edición del Maratón Internacional de Culiacán, el cual beneficiará a Ganac, Grupo Amigos de Niños Afectados de Cáncer.