BEISBOL

Ramiro Peña vivirá cabalística temporada con Tomateros de Culiacán

El regiomontano solamente ha jugado para la causa guinda y en esta temporada, disputará su décimo tercera campaña

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El Jugador Más Valioso de la Serie Final para los Tomateros de Culiacán, Ramiro Peña, se prepara ya para defender la casaca guinda por campaña número, a partir del próximo 15 de octubre.

El regiomontano ha colocado en su vitrina 3 anillos de campeonato y ha visto acción en 441 encuentros en los cuales promedia .264 con 34 cuadrangulares.

Peña acumula 173 carreras remolcadas y 200 anotadas a lo largo de su carrera con los de Culiacán.

“Yo me siento muy bien, no he dejado de hacer actividad, descansé lo que normalmente descanso pero casi no he parado, física y mentalmente estoy muy bien, ya dan ganas de jugar, ya pasó mucho tiempo, ya hace falta estar en el estadio, estar en el campo haciendo lo que más me gusta”, comentó el segunda base, acerca de la condición física que presenta.

“Esta temporada es atípica, pero uno tiene que hasta cierto punto aprender a vivir con esto, hay que adaptarse, esta temporada tocó así, esperemos todo salga bien”, agregó.

Peña está más que comprometido con la causa guinda, y buscará como siempre aportar lo que el equipo requiera para convertirse en campeón.

“Trato de ser siempre mejor, trato de seguir trabajando y mantenerme en cierto nivel, simplemente mi meta siempre ha sido mantenerme en un muy buen nivel, y apoyar a mi equipo para ganar”, aseguró.

Finalmente, el infielder confesó que le encantaría terminar su carrera en el beisbol invernal con el equipo guinda, el único que ha defendido.

“Encantado de ser jugador de una sola franquicia, es algo que no es fácil y obviamente a cierta edad vienen los jóvenes empujando y tienes que salir y es parte de, estoy claro con eso, ojalá, por mí encantado de quedarme en Culiacán toda la carrera y terminar aquí”, culminó.