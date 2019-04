RamÃ³n Laureano, con otro tiro clave en triunfo de Oakland

OAKLAND._ Ramón Laureano puso fuera a otro corredor de los Medias Rojas en un momento clave, y los Atléticos de Oakland vencieron 7-3 a Boston.

El jardinero central dominicano sacó a tres corredores durante la serie de cuatro encuentros, de los que Oakland ganó tres. Stephen Piscotty se fue de 4-4 con un cuadrangular y un doblete e impulsó cinco carreras para ayudar a que los Atléticos sumaran su quinta victoria en seis partidos.

BREAKING:

RAMÓN DID IT *AGAIN*#RootedInOakland pic.twitter.com/OgneDGn0DK