Ramón Planes confirma que el equipo va a luchar para que el matrimonio Barça-Messi siga

El secretario técnico del Barcelona no contempla ningún escenario que no sea la continuidad de Leo y desmiente que el jugador les haya comunicado que el lunes no se reincorporará a los entrenamientos

Sinembargo.MX

26/08/2020 | 09:47 AM

Ramón Planes, responsable de la secretaría técnica. Foto: Twitter vía @FCBarcelona_es

CIUDAD DE MÉXICO._ Ramón Planes, responsable de la secretaría técnica blaugrana, presentó este miércoles a Francisco Trincao, “un jugador que fichamos en enero del Sporting de Braga y que felicitamos por su convocatoria con Portugal”, para después hacer frente a una batería de preguntas sobre Messi y su futuro. ¿La salida de Messi es reversible? "Ya sé que es una noticia importante. Lo hemos dicho muchas veces: tanto Koeman como el presidente y la secretaria técnica piensan en Messi en el futuro. Estamos construyendo un nuevo ciclo ganador junto a Messi. Tenemos que sacar todos conclusiones sobre lo que pasó". ¿Messi se puede acoger a una cláusula unilateral salida o pasará por caja? "No contemplamos ninguna salida de Messi contractual. Queremos que Leo se quede. Estoy convencido que el futuro que nos viene es positivo. Messi le ha dado mucho al Barça y el Barça a Leo. Hemos de luchar para que el matrimonio Barça y Messi vaya adelante. Llevamos muchas horas a modo interno para buscar la mejor solución al Barça y a Messi". ¿Hay plan B si Messi se va? "Estamos intentando hacer un equipo ganador y joven, acompañado de grandes jugadores que han ganado muchas cosas. Ése es el escenario y nuestra hoja de ruta. Ni Leo ni el Barça se merecen una disputa entre los dos". ¿Hay división en la directiva sobre si Messi ha de seguir o no? "Ninguna. En absoluto. Quien entienda de futbol quiere tener a Leo. Un placer inmenso verlo jugar". ¿Las formas de comunicar las bajas, con una llamada telefónica, son las adecuadas? "Estamos trabajando internamente en el nuevo proyecto. Koeman ya dijo que desde el minuto uno iba a trabajar en ese proyecto. Ha hablado ya con muchos jugadores. Tenemos una hoja de ruta y una idea. Las conversaciones son privadas e internas". ¿Messi ha dicho que no va a incorporarse este lunes a los entrenamientos? "No nos ha comunicado nada de esto. Entiendo su inquietud, pero cualquier comunicación ha de quedar entre las partes". ¿Usted puede asegurar que la próxima plantilla será mejor que la de este año? "Luchamos por eso. El objetivo es darle al club a los mejores jugadores. Es una labor ingrata porque los resultados a veces no son inmediatos. De Jong y Lenglet son el futuro también. Cada año trabajamos para hacer una plantilla mejor".

