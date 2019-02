Ramón Ríos confiesa que quería ser como su tío, el fallecido Yaqui Ríos

El pelotero se integró a los entrenamientos del equipo mexicano que competirá en la Serie del Caribe 2019

Noroeste / Redacción

ZAPOPAN._ Alfredo “Yaqui” Ríos, quien falleció este viernes, dejó grandes recuerdos y notables números en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico.

De igual forma, el “Yaqui” Ríos fue inspiración para muchos niños y jóvenes que soñaban con llegar a emular sus hazañas, uno de ellos está cumpliendo ese sueño: su sobrino Ramón Ríos.

Recién llegado al equipo de México como refuerzo, Ramón Ríos dijo sentir un gran pesar con la sensible pérdida de su tío abuelo, quien fue una de las personas que más impulsó a Ramón a seguir dentro del beisbol.

“Desgraciadamente en la mañana leí la noticia, nadie me marcó ni me habló, lo corroboré con mi familia, con mis papás, y me dijeron que eso había pasado.

“A veces el beisbol te da cosas buenas y a veces te quita. Ahorita es difícil para mí estar aquí (con el equipo de México) y queriendo estar allá con mi familia, es parte del beisbol, y bueno, no hay más que agradecerle a mi tío todo lo que me enseñó”, expresó Ramón Ríos.

El infielder del conjunto mexicano que estará compitiendo en la Serie del Caribe Panamá 2019, indicó que Alfredo “Yaqui” Ríos le dejó muchas enseñanzas, siendo lo más importante, el respeto al beisbol.

“Recuerdo que a la edad de 15 o 16 años iba todos los días a entrenar con él, estar ahí escuchando todas sus aventuras, yo me había alejado un poquito del beisbol, pero él me ‘arrimó’ otra vez, porque yo quería ser como él, quería seguir en esto”, apuntó.

“Para mí es un orgullo pertenecer a la familia Ríos, y más que me relacionen con una persona tan especial para el beisbol como lo fue mi tío Alfredo ‘Yaqui’ Ríos”.