Ramón Ríos se sintió cómodo con Venados de Mazatlán

El pelotero sonorense tuvo una rápida adaptación al equipo porteño la campaña pasada

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ El guaymense Ramón “La Pulpa” Ríos rápidamente se adaptó al equipo de casa la temporada pasada, debido a que tenía conocimiento del club tras haber sido tomado en cuenta un año antes como refuerzo en la etapa de playoffs.

El segunda base arribó a Venados el pasado invierno tras un cambio con Águilas de Mexicali.

“Me sentí muy bien esta primera temporada con Venados, gracias que conocía un poco del club por la experiencia que había vivido un año antes con ellos, eso me ayudó a adaptarme más rápido, la camaradería de los compañeros es fundamental, todos ellos me respaldaron y sobre todo la directiva siempre al pendiente de mí”, dijo Ríos.

Ríos recibió buenos comentarios de la afición durante su estancia como refuerzo de Venados y a su juicio esa situación le permitió asentarse más.

“Gracias a Dios creo que la gente me aceptó mejor porque me conocieron en ese playoffs, la afición es muy conocedora y exigente a la vez, pero siempre recibí comentarios afortunados y de apoyo, lo que me hizo sentirme bien y me ayudó a adaptarme más rápido”.

El pelotero de 32 años de edad batalló un poco en su presentación con el equipo, pero con el paso de la temporada fue ajustándose hasta mejorar su rendimiento.

La popular “Pulpa” participó con Venados en 63 juegos, disparó un jonrón, impulsó 18 carreras y su promedio de bateo fue de .243.