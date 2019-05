BEISBOL

Ramón Ríos se une a Venados de Mazatlán para la temporada 2019-2020 de la LMP

'La Pulpa' ya jugó con los rojos en la etapa de playoffs de la edición pasada en calidad de refuerzo

Noroeste / Redacción

22/05/2019 | 10:49 AM

MAZATLÁN._ Venados de Mazatlán dio a conocer que el pelotero Ramón “La Pulpa” Ríos se unirá al róster de los rojos del puerto desde el inicio de la temporada 2019-2020 a mediados del mes de octubre.

Luego de negociaciones entre las directivas de los porteños y Águilas de Mexicali, se acordó la incorporación del infielder nativo de Gaymas en intercambio por el lanzador Eduardo Vera.

No será la primera vez que el segunda base de 31 años de edad juegue con Venados puesto que, en la temporada pasada fue tomado en el Draft de refuerzos para encarar los playoff. Durante su participación vio acción en 12 juegos en los cuales tuvo .404 de promedio (19 hits en 47 turnos) e impulsó ocho carreras (4 en serie de repesca vs Yaquis, 4 en serie semifinal vs Charros).

Para Jesús “Chino” Valdez, Gerente Deportivo de Venados de Mazatlán, la incorporación de “La Pulpa” al equipo está vinculada a su capacidad y aporte dentro y fuera del terreno de juego.

“Ríos encajó muy bien en el equipo de Pacho durante los playoffs pasados, hizo un vínculo especial con la afición en poco tiempo y reforzamos la base mexicana en una posición que tuvo mucho tráfico la campaña anterior. Por esas razones, hicimos lo necesario para traerlo, es un pelotero probado y que está muy emocionado por seguir defendiendo la franela de Mazatlán, así como lo hizo el enero pasado”, sostuvo el gerente en nombre de la directiva roja.

Por su parte, Eduardo Vera de la mano de los rojos, tuvo cinco aperturas en la Temporada 2018-2019 (su última salida fue el 11 de Noviembre), donde dejó marca de 1-1, 1.46 de efectividad, 24.2 EL, 18 H, 4 CL, 2 BB, 16 K. El yucateco de 24 años actualmente participa con los Indios de Indianápolis en la sucursal Triple A de los Piratas de Pittsburgh.

Venados de Mazatlán con esta incorporación concreta su segundo movimiento de cara a la nueva temporada. La primera correspondió a Diego Madero procedente de las filas de Mayos de Navojoa en marzo pasado.