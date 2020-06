BEISBOL

Ramón Ríos sintió desesperación con Venados de Mazatlán

El segunda base habla de los ajustes que tuvo que hacer la temporada pasada

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Ramón “La Pulpa” Ríos vivió una parte de la temporada muy complicada con Venados de Mazatlán, en donde sintió mucha desesperación en no poder batear y no poder ayudar al equipo.

Conforme transcurrió la campaña anterior se asentó más, realizó ajustes ofensivos para mejorar y hasta le alcanzó para ser tomado en cuenta como refuerzo de México en la Serie del Caribe.

“Mi primer año con Venados fue difícil, ya que hubo un momento de la temporada en que me entró mucha desesperación, no me salían las cosas, sabía bien que podía hacer algo más, el equipo también estuvo batallando”, expresó Ríos.

“Fue una temporada difícil, pero que al final termina de alguna manera que se puede decir que se rescató la campaña, pienso que el cierre que tuvimos fue muy grande para poder olvidar un poquito lo que había pasado en la temporada”.

El guaymense pensó al término de toda la campaña que le hizo dar un poco más, aunque se quedaron a nada de concretar el objetivo que todo club se traza al inicio de una temporada.

“No nos queda de otra que esperar el siguiente invierno para buscar mejorar en todos los aspectos, si el año pasado nos quedamos cortos del campeonato, entonces tenemos que redoblar esfuerzos para alcanzar la meta próxima que es el título y no olvidar que el año entrante será la Serie del Caribe en el puerto y eso es muy motivante para todos”.