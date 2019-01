Rastreadoras mazatlecas acudirÃ¡n a Brigada Nacional de BÃºsqueda en Guerrero

Rastreadoras mazatlecas acudirán a Brigada Nacional de Búsqueda en Guerrero

Cuatro integrantes del colectivo Una Luz de Esperanza en la Cuarta Brigada Nacional en Búsqueda de Fosas Clandestinas

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Integrantes del grupo de Rastreadoras “Una Luz de Esperanza”, acudirán al Estado de Guerrero a la Cuarta Brigada Nacional en Búsqueda de Fosas Clandestinas, donde se reunirán con integrantes de los diferentes grupos de rastreadoras a nivel nacional.

El grupo está integrado por cuatro personas que viajaran desde el día 17 al 26 de enero, la Brigada será a partir de los días 18 al 31 de enero; Irma Arellanes Hernández mencionó que será un evento donde se compartirán experiencias y sobre todo más aprendizaje.

Por ello hacen una atenta invitación a un desayuno para recabar fondos para el viaje, que se celebrará el día domingo 13 de enero en el Restaurante “El Atrancón” con un costo de 200 pesos por persona.

Por otra parte Arellanes Hernández mencionó que en el mes de diciembre realizaron varias búsquedas sin resultados positivos, y que este mes retomarán las búsquedas y contaran con el apoyo del grupo canino por parte de la Policía Estatal quienes les han sido de gran utilidad.

Asimismo, mencionó que en los últimos dos meses del año que concluyó se incrementó el número de personas privadas de la libertad, pero que hasta la fecha no han podido localizar ningún cuerpo.

“La verdad si se han incrementado estos dos últimos meses pero no hemos podido dar con ninguno, no sabemos que les han estado haciendo a los muchachos, nosotros no buscamos culpables, sólo lo que queremos es encontrar a nuestros muchachos”, mencionó.