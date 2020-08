Noroeste para iOS Lleva en tu smartphone las mejores noticias de Noroeste. ¡Se parte de nuestros suscriptores! Instalar app

Rastreadoras vuelven a poner memorial para desaparecidos en Los Mochis

"No debería haber Día de los Desaparecidos, porque no debería haber desaparecidos. Este día es un día que duele. Este es un día para exigir, es un día para pedirle a las autoridades que ya no tengamos más desaparecidos", expresó la lideresa del grupo, Mirna Nereida

Carlos Bojórquez

30/08/2020 | 7:37 PM

Foto: Carlos Bojórquez

AHOME._ Como parte de las actividades por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el colectivo Rastreadoras del Fuerte volvió a poner en Los Mochis un memorial para sus desaparecidos. "No debería haber Día de los Desaparecidos, porque no debería haber desaparecidos. Este día es un día que duele. Este es un día para exigir, es un día para pedirle a las autoridades que ya no tengamos más desaparecidos", expresó la lideresa del grupo, Mirna Nereida Medina Quiñónez. El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 30 de agosto como Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, señalando que 'la sensación de inseguridad que esta práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad'. En ese marco, las Rastreadoras colocaron un memorial hace un año en la Plaza de la Mujer, pero las autoridades municipales lo quitaron hace dos semanas, sin tomar en cuenta al colectivo, para iniciar trabajos de remodelación en la plaza. Luego de que esto trascendiera en los medios de comunicación, el Instituto Municipal de Arte y Cultura ofreció a las Rastreadoras del Fuerte poner su memorial junto a sus oficinas. Fue así que este domingo se inició con el 'Árbol de la Esperanza', en cuya base se colocaron rocas con fotografías de desaparecidos y en sus ramas colgaron fotos de los 'tesoros' ya encontrados. Como parte del evento, el Grupo Nueva Leyenda interpretó la canción 'Te buscaré hasta encontrarte', compuesta por el joven Óscar Gabriel, sobrino de Susy Janeth Atondo, desaparecida el 27 de julio de 2013 en un fraccionamiento al norte de Los Mochis. "Nuestro mayor deseo es que encuentren lo que están buscando, y que lo encuentren en la mejor disposición. Espero que no encuentren algo que no quisieran ver, sino que encuentren algo que realmente les llene de satisfacción su corazón y su vida", les externó el vocalista Francisco Gamboa.

