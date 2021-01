Ratifican ex perredistas apoyo a Rocha Moya

Figuras como Juan Guerra Ochoa, Heriberto Arias, y Uliv Guerra ven al precandidato de Morena como el idóneo para enfrentar los problemas fundamentales que se viven en Sinaloa

Leopoldo Medina

Juan Guerra Ochoa, ex líder del PRD en Sinaloa.

En medio de la pandemia y con un proceso electoral en curso en el país y en Sinaloa, donde se elegirá un nuevo gobierno estatal, en municipios y diputados locales, es un hecho que esta coyuntura electoral en este contexto significa una oportunidad para los sinaloenses de seguir igual o peor, o cambiar, de acuerdo a la decisión mayoritaria que adopte el electorado, señaló Juan Guerra Ochoa, ex dirigente del PRD en Sinaloa.

Ante esta oportunidad que representan estas elecciones, señaló Guerra Ochoa, considera que la precandidatura de Rubén Rocha Moya, para gobernador del estado, y por lo que representa, decide junto a Heriberto Arias Suárez, José Luis López Duarte, Ángel García Contreras, Enrique Choza y Uliv Guerra dar su apoyo a su precandidatura, y posteriormente a su campaña electoral.

Guerra Ochoa ratificó su conocimiento y reconocimiento a la personalidad democrática, de transformación y liderazgo popular que Rocha Moya representa, lo que los impulsa a brindar su respaldo.

“Estamos convencidos de su convicción y compromiso para enfrentar los problemas fundamentales, como la desigualdad, pobreza, marginación, inseguridad, desempleo, corrupción, y subdesarrollo económico del estado, al mismo tiempo que se construye una sociedad y un gobierno democrático”, indicó Guerra Ochoa.

Heriberto Arias Suárez señaló que lo lógico en este momento es que los perredistas o ex perredistas apoyen ya de manera oficial a la candidatura de Rocha Moya, no solamente por su pasado e historia, sino por su sensibilidad social.

Uliv Guerra, Juan Guerra Ochoa y Heriberto Arias, ratifican su apoyo a Rubén Rocha Moya, precandidato a la Gubernatura de Sinaloa.

Reconoció también que es ilógico que, cuando la oposición nació en México para combatir el régimen de estado, de repente haga una alianza con el partido de estado, lo que sería como morderse la cola.

“Hacemos un llamado a los perredistas a que apoyemos la candidatura de Rocha Moya, y actuemos congruentemente de acuerdo a las convicciones de la izquierda en Sinaloa, y en este país”, resaltó.

Agregó que la candidatura de Rocha Moya tiene un espíritu de más izquierda, esto a saber que esta es la tercera ocasión en que va él a concurrir por la candidatura al cargo más alto del estado.

Respecto a si busca alguna candidatura por Morena, Guerra Ochoa señaló que no es así, que solo están brindando su apoyo, que no son militantes de Morena, solo ex perredistas que invitan a los perredistas a apoyar la candidatura de Rocha Moya.

Guerra Ochoa indicó que no están en contra del PRD, pero no comparten la definición política que tomó el partido a nivel nacional de ir en esta ruta de alianza tripartita, en la que al PRD le ha costado mucho este tipo de alianzas, por lo que en este escenario, este partido sufriría un descenso, no ayuda en nada para que se reposicione como una fuerza emergente.