Ratifican iniciativa para reformar Ley OrgÃ¡nica

Ratifican iniciativa para reformar Ley Orgánica

Gabriel Mercado

CULIACÁN.- El doctor e investigador de la UAS, Guillermo Ibarra Escobar, ratificó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la máxima casa de estudios, presentada desde hace dos años, la cual se ha mantenido en la "congeladora legislativa" y la cual sería una "cirugía mayor" para evitar que partidos políticos manipulen a la universidad.

En entrevista Ibarra Escobar recordó que dicha iniciativa fue presentada por profesores y alumnos de la escuela de Estudios Internacionales, y ya la había ratificado el año pasado, y lo volvió a realizar el pasado viernes, sin que esta propuesta tenga una dedicatoria contra el PAS.

"La ley no tienen dedicatoria, no es una ley 'antiPAS', es una ley a favor de una universidad diferente, es decir, el PAS no debiera estar haciendo lo que hace y las autoridades, el Gobernador Quirino permitírselo, pero es probable que con una Ley Orgánica apegada al Estado de derecho, todos estos actos que hace el PAS serían delitos, y en lugar de estar en los puestos de la universidad, muchos estarían en la cárcel", aseveró Ibarra Escobar.

Mencionó que hizo la ratificación ante el cambio de legislatura y preocupado porque el partido Morena no presentó entre sus prioridades legislativas a la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En la pasada legislatura el encargado de la Comisión de Educación fue el ex Rector y parte de los líderes del Partido Sinaloense, Víctor Corrales Burgueño.

"Ni siquiera se molestaron en presentarla a la Comisión, la metieron directamente a un congelador que tienen ahí que es muy grande en el Congreso", criticó.

Resaltó que el propósito es que haya transparencia en la universidad y en los procesos de auditoría, ya que "son ellos mismos quienes de auditan", además de devolverle la legalidad a la vida universitaria.

Calificó de absurdo declaraciones de autoridades universitarias que dicen que sólo el Consejo Universitario puede proponer reformas a la ley, ya que se dio una modificación en el 2013 impulsada por un grupo de universitarios.

Invitó a los grupos interesados en realizar propuestas de reforma, que las presenten, ya que no es necesario que exista una sola iniciativa.

Guillermo Ibarra Escobar

Investigador