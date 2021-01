Raúl Elenes, titular de Conapesca, le está fallando al sector, afirma Diputado Mario Osuna

Así sienta dos pies en el Senado, debe cumplir el compromiso que tiene ahorita, señala Mario Osuna Medina

Alma Soto

El titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Raúl Elenes, le está fallando al sector, porque no está ejerciendo sus funciones, como procurar la inspección y vigilancia, declaró el Diputado Federal Mario Osuna Medina.

"El que tenga el pie o los dos pies en el Senado, como suplente de Rubén Rocha Moya, es una aspiración legítima, pero mientras sea funcionario público debe cumplir con sus compromisos que tiene ahorita, hasta el último día que esté ahí, que cumpla hasta el final", declaró.

El legislador indicó que si bien la labor de inspección y vigilancia se le encargó a la Secretaría de Marina, ésta solo actúa a petición de los Inspectores de Pesca, que siguen siendo parte del equipo de Conapesca, y si no ejercen esa petición, los Marinos no van solos.

"Eso depende mucho del funcionario que está al frente de la Conapesca, que a mi juicio sí falló, descuidó; desgraciadamente no entendemos por qué no hay siquiera relación con la Secretaría de Pesca del Estado, no entendemos por qué, cuando deberían estar trabajando muy estrechamente, muy cercanamente operando y trabajando porque la Marina es apoyo a la Conapesca", manifestó.

La temporada de pesca, dijo, fue mala, pues mucho tiene qué ver con la vigilancia, pues cada camarón que se captura durante la veda, representa cientos de camaroneros que se perdieron para la época de capturas.