RaÃºl JimÃ©nez anota dos goles que consagran la derrota de Pyunik ante los Wolves; terminan 4-0

CIUDAD DE MÉXICO._ El Wolverhampton sigue en busca de meterse a la fase de grupos de la Europa League tras golear 4-0 al Pyunik en el juego de ida de la tercera ronda de clasificación del torneo europeo. Raúl Jiménez fue titular en este partido y marcó un doblete.

El primer gol del partido cayó hasta el 28′ luego de que en los minutos iniciales ningún equipo era dominador del juego. Matt Doherty abrió el marcador tras sumarse al ataque y aparecer por la banda derecha para definir pegado al poste izquierdo.

Al minuto 42, Raúl Jiménez se hizo presente en el marcador con una muy buena definición dentro del área. El mexicano tuvo todo el tiempo y espacio para rematar al arco por lo que decidió colocar el balón por arriba del guardameta del conjunto de Armenia.

Para el inicio de la segunda parte, Jiménez volvió a anotar tras picar por la banda derecha y cuando ingresó al área metió el riflazo frente al portero para anotar el tercer tanto, finalmente al 70′ Raúl salió de cambio poniendo fin a su participación en este partido.

HE'S DONE IT AGAIN!! 🇲🇽 pic.twitter.com/34Cn88NrVC