RaÃºl JimÃ©nez anota y Wolverhampton elimina al Liverpool

FUTBOL

Raúl Jiménez anota y Wolverhampton elimina al Liverpool

El equipo del mexicano echa al actual líder de la Premier League de la FA Cup

Noroeste / Redacción

Vaya sorpresa la que se dio este lunes en la FA Cup, no solo porque Raúl Jiménez volvió a vacunar a un "gigante" de Inglaterra al anotarle al Liverpool, también porque los Wolves eliminaron a los Reds en la tercera ronda de la competencia al derrotarlo 2-1 en el Molineux Stadium.

Una nueva noche soñada para el delantero mexicano, porque él fue quien abrió el marcador para su escuadra al 37', con un contragolpe que él orquestó y que finalizó dentro del área con una gran definición que el guardameta no pudo detener. ​

El líder de la Premier League no se quedó con los brazos cruzados y en la parte complementaria encontró la igualada 1-1 al 52', gracias a un disparo de Divock Origi dentro del área. ​Pese a perder la ventaja, el conjunto local no se vino abajo, por el contrario siguió para adelante y cuatro minutos después, encontró el 2-1 a través de Rubén Neves, quien sacó disparo potente pegado al poste y el portero no alcanza a tapar.

​Liverpool intentó regresar de nueva cuenta en el marcador y casi lo logra con un tiro libre del suizo Xherdan Shaqiri que reventó en el poste; además, Jürgen Klopp tuvo que mandar todo su arsenal al campo y no le quedó de otra más que utilizar a Roberto Firmino y Mohamed Salah quienes entraron de cambio pero poco y nada pudieron hacer.

Raúl Jiménez salió de cambio al 82' y fue ovacionado por la afición de los Wolves que cada vez se identifican más con el mexicano que ha tenido una primera temporada de ensueño en el futbol inglés.