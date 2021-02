FUTBOL

Raúl Jiménez piensa en América como la opción al volver a la Liga MX

El delantero buscará seguir su carrera en Europa, pero tiene contemplado volver a las Águilas cuando llegue el momento de regresar a México

Noroeste / Redacción

En plena recuperación Raúl Jiménez no deja de pasar el momento para recordar a su América, equipo que lo vio nacer como futbolista en México y que será una de sus opciones cuando acabe su etapa en Europa donde milita actualmente con el Wolverhampton de la Premier League en la elite del futbol del Viejo Continente.

"Está en las opciones, la verdad. Me gustaría en algún momento regresar al América, pero ahorita mi tiempo está aquí en Europa, quiero pasar muchos años por acá, esperemos que sea así, que pueda seguir muchos años mi carrera acá y por qué no regresar al club donde nací", dijo Raúl Jiménez a EstiloDF.

El delantero de los Wolves realiza rehabilitación luego de sufrir una fractura de cráneo en diciembre durante un juego de la Premier ante el Arsenal. Al respecto, Jiménez espera volver en su mejor nivel y agradece a los aficionados todas las muestras de apoyo que ha recibido, incluido dinero para mandar a hacer una pancarta.

“Se ve recompensado con los fans, la gente que me quiere, que me apoya, por ejemplo en el estadio me crearon hasta una canción, se siente increíble estar jugando (sic), ahora que pasó lo de la lesión mandaron dinero para mandar a hacer una pancarta y ponerla en el estadio en apoyo a mí. Todo eso te llena, sabes que lo estás haciendo bien, para cuando el regreso tienes que dar todavía más para recompensarlos a ellos”, dijo.