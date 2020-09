Rays de Tampa Bay hace historia en las Mayores con lineup de puros zurdos

SAN PETERSBURGO._ Los Rays de Tampa Bay hicieron historia.

Al iniciar el juego del viernes ante los Medias Rojas de Boston y el lanzador diestro Andrew Triggs en el Tropicana Field, el mánager Kevin Cash presentó la alineación de Tampa Bay con nueve bateadores zurdos. Es la primera vez en la historia de las Mayores –o al menos desde 1901—que un equipo sale con nueve zurdos titulares.

Left side! Strong side!

The entire Rays starting lineup tonight consists of left-handed batters.

It's the first time any team in MLB has done that (since at least since 1901).🤯

h/t @AndrewSimonMLB pic.twitter.com/VgQ8dkcyNj