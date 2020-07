Autoridades difieren sobre las cifras de reapertura en Mazatlán

Reabren centros nocturnos y bares; son solo los que cumplieron: Alcalde

Noroeste / Redacción

28/07/2020 | 04:05 AM

MAZATLÁN._ Centros nocturnos y bares en Mazatlán reabrieron sus puertas, pero el número de negocios que reinició actividades de este giro contradijo a las autoridades municipales.

El Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres afirmó que en Mazatlán no hay autorización para que se dé una reapertura masiva de bares y centros nocturnos, solo abrieron los que sí cumplen con los protocolos sanitarios.

Aseguró que se ha estado permitiendo la reapertura de los que cumplen estrictamente los lineamientos y disposiciones sanitarias para evitar los contagios de Covid-19.

“Para fiestas masivas, no, no hay autorización, el único que estoy enterado se reabrió fue el nigth club La Botana, es uno que cumplió con todos los protocolos, y un casino, se que algunos otros ya están muy avanzados en el protocolo, pero alguno que se le haya dado permiso, no lo tengo en el radar”, dijo ayer al Alcalde en los pasillos de Palacio municipal.

“No será masivo, de hecho ni en el caso de gimnasios”.

Son 10 y tres casinos

El Oficial Mayor, Javier Lira, dijo que fueron 10 los negocios de centros nocturnos y tres casinos los que reabrieron en Mazatlán.

Son solo siete: PC

El coordinador municipal de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastélum, informó que siete centros nocturnos ya retomaron sus actividades, una vez que fueron dados a conocer los lineamientos y esos establecimientos cumplieron con los mismos (para evitar contagios de coronavirus).

A través del boletín de prensa, Eloy Ruiz Gastélum adelantó que esta semana podrían quedar definidos los lineamientos para la reapertura de gimnasios en Mazatlán.

“Ahorita tenemos en lista de espera para ser validados y revisados sus protocolos, una vez que sean dados a conocer, 45 gimnasios en lista de espera”, puntualizó.