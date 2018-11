FESTIVAL PURO SINALOA

Real de Catorce dedica concierto al periodista Javier Valdez

La agrupación entrega en Culiacán una recopilación de temas que la han mantenido vigente durante casi cuatro décadas

Leopoldo Medina

CULIACÁN.- ‘Este concierto se lo dedicamos con mucho amor a nuestro amigo y periodista Javier Valdez’, fueron las palabras de José Cruz, líder de la banda Real de Catorce, quienes a ritmo de blues, hicieron vibrar a los sinaloenses la noche del viernes en el Parque Las Riberas.

Sobre el escenario una gran fotografía del periodista usando lentes y su característico sombrero sobresalía por encima de todos, a quien la banda recordó como un ferviente seguidor de su música en vida.

Tras una larga ausencia, Real de Catorce se reencontró con un público que desde horas antes del concierto fue llenando los espacios para disfrutar de una recopilación especial de éxitos que a lo largo de 36 años han permitido a la banda vigente y en el gusto del los que aman el sonido inconfundible de su música.

Haciendo sonar de manera magistral su armónica, José Cruz y la banda iniciaron con el tema ‘Esta noche’, como una breve introducción a lo que vendría después, avivando los sentidos del respetable al tocar ‘Lobo’ y ‘Voy a morir’ melodías que fueron reconocidas por los seguidores de la banda.

“Estamos muy contentos de estar esta noche aquí en Culiacán en este festival, muchas gracias”, expresó el líder de la banda, para después dar paso a los temas ‘Flores en la ventana’, ‘Texto Molina’, ‘Pájaro loco’, y ‘Prendas de algodón’, temas que forman parte de entre las más de 13 producciones que integran la discografía de esta banda.

Complacientes con su público

La noche apenas empezaba, y la que es considerada una de las bandas más legendarias y representativas de México, principalmente por la calidad de su música, continuó deleitando al público, sacando del baúl de éxitos los temas

y ante un público que no dejaba de pedir sus canciones favoritas desde sus asientos, Real de Catorce fue complaciendo al respetable, interpretando esta vez ‘Sola’, ‘Patios’, ‘El boxeador’ seguido de ‘El misterio de las cosas’, ‘Agua con sal’ y ‘Pago mi renta’ esta última de las más solicitadas por el público.

Las composiciones líricas y musicales de José Cruz que se entonaron la noche del viernes, tienen ese soporte musical que pocos lo han logrado; convirtiendo a Real de Catorce en un grupo respetado y popular, considerados como un grupo de culto.

Esto permitió que su música fuera declarada patrimonio artístico por la Fonoteca Nacional y José Cruz, su líder, es reconocido como uno de los compositores más destacados de la escena musical.

Después de casi dos horas de concierto, la banda integrada también por María Camargo (Voz y coros), Francisco Velasco (Piano y sintetizadores), Arturo Waldo (Guitarra), Alan López (Batería), Rodrigo Pratt (Bajo) y Miguel Corsa (Guitarra) cierran su presentación tocando el 'Blues del atajo' y 'Guitarra café oscuro'.

MALVERDE BLUES EXPERIENCE

Sacan la casta por Sinaloa

Previo a la presentación de Real de Catorce el público disfrutó de la participación de la banda local Malverde Blues Experience, demostrando que en Sinaloa también se hace buen blues, basando su propuesta en el sonido del rock más clásico, influenciado por bandas como Led Zeppelin, ZZ Top y Jimy Hendrix.

Sobre el escenario, la agrupación formada por Roberto Fernández, Jesús Osuna, Alberto Prieto y Dick Sáenz, sacaron la casta por Sinaloa, apoderándose del escenario, regalando al público lo mejor de su repertorio musical.

Temas como 'All in vain', 'Tamazula river Mama', fueron con los que abrió la agrupación sinaloense su participación, para continuar con 'Mean Black Spider' y 'Sourhbound'.

Con ese sonido crudo del blues que los caracteriza, Malverde continuó deleitando al público tocando para ellos ahora las piezas 'Blues demon', y 'Calling Dr. Johnson' para cerrar su presentación con 'La mala vida'.

Es Real de Catorce un legado en el blues

Previo a su presentación la agrupación compartió para Noroeste que a lo 36 años de carrera artística el camino ha sido una experiencia muy enriquecedora llevar su música a muchos rincones del mundo, y en los mejores escenarios de México, Estados Unidos, y de hasta la Unión Soviética.

"Vamos a cumplir 36 años de carrera como Real de Catorce, y con esto estamos dejando un legado para tres generaciones que nos siguen desde nueastros inicios", señalo su fundador José Cruz.

María Camargo, vocalista del grupo, indicó que en 36 años la escencia del grupo se ha mantenido y se ha hecho mucho más sólida, permitiendo que su música no pase de moda, conservando fielmente su identidad.

"La fortuna que ha tenido el grupo es que nos hemos consolidado como una banda muy sólida, y estamos muy contentos, porque asumir todo ese bagaje anterior de Real de Catorce no es nada sencillo, sin embargo, cada uno de los miembros de la banda aporta algo fresco, creándose una sinergia importante", indicó la vocalista.

La fórmula señaló Cruz que los ha mantenido vigente en casi cuatro décadas, se debe principalmente a que el público ve a Real de Catorce como una banda de blues bien consolida, con una fusión de ritmos que atrapa, que envuelve, que emociona, llevando su música al límite.

"El reto que nos ha permitido seguir, es principalmente conservar el gusto por la música, todos aquí amamos hacer música, y el reto es ese, seguir haciendo mejor música, expresarnos bajo la línea del grupo", señaló Rodrigo Pratt.

Respecto a como visualizan la escena del rock en México, Cruz comentó que está muy dividida, con grupos que pertenecen a las disqueras, y otros que son independientes, tal y como lo son ellos.

"Real de Catorce es un grupo independiente, que graba sus propios discos, que realiza sus maquilas, de esta forma no enajena su producto, porque enajenar el nivel cultural es muy riesgozo, y nuestra música es hoy un legado cultural, ya que dentro de la fonoteca nacional, Real de Catorce está declarado como patrimonio nacional, y eso es para nosotros un enorme privilegio", señaló Cruz.

Actualmente, el grupo promueve su más reciente disco titulado Nación Blues álbum que fue grabado desde 2015, y que para beneplácito de sus seguidores, está en las diferentes plataformas digitales, así como en físico.