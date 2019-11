Realiza Casa del Maquío su primer taller de paz; un sueño cumplido, dice Leticia Clouthier

Natalia Vargas Escobar, así como Fernando Montiel, fueron los primeros investigadores que dieron una charla con jóvenes activistas de Culiacán con la intención de llegar a un lenguaje común del significado de la paz

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Esta semana se cristalizó un sueño de la familia Clouthier Carrillo, y fue el inicio de talleres en la Casa del Maquío.

Leticia Clouthier Carrillo, hija de doña Leticia Carrillo Cázares y Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, recordó que sus padres siempre quisieron que este espacio fungiera como un punto de encuentro, un lugar para intercambiar ideas buscando un mejor país, y el ver que se están realizando los primeros talleres en sus instalaciones es un sueño hecho realidad para la familia.

“Pues es un sueño hecho realidad, la verdad es que se necesitan estos espacios en Culiacán, infraestructura para crear ciudadanía y tejido social, el sueño es un sueño que mi papá tenía, que mi papá dejó para hacerlo realidad con esta casa en el cual hemos estado trabajando, me da tristeza que mi mamá no esté para verlo, pero me da gusto ver que hay gente interesada en crear ciudadanía”, mencionó.

Leticia Clouthier Carrillo recordó su juventud en la casa, como toda la familia platicaba dentro de ella, había diálogo, intercambio de ideas, a pesar de que entre todos los hermanos siempre hubo puntos de vista diferentes, prevaleció la sana convivencia y el respeto.

“A mí me emociona siempre porque es la casa donde nosotros jugábamos, es la casa donde crecimos, y donde veníamos todo el mundo, siempre fue una casa muy abierta, fuimos 11 hijos, mis papás, aquí entraron todas las generaciones, fuimos a escuelas privadas y públicas, aquí fue un espacio donde hubo una multitud de gente de todos los estatus sociales”, señaló.

“Creo que mi familia es sui géneris, tenemos a Tatiana, a Rebeca, a Manuel; de todos los colores y sabores, y creo que en esa es la sociedad en la que vivimos, una sociedad plural, y mi papá eso decía que la pluralidad nos enriquece a todos y que es en la familia donde empezamos a querer a los desiguales, entonces nosotros queremos que la Casa del Maquío sea la casa de todos”, añadió.

El primer taller impartido por la Casa del Maquío contó con Natalia Vargas Escobar y Fernando Montiel, investigadores y Cátedra Unesco; ahí compartieron ideas de lo que es la paz, y se buscó llegar a un lenguaje de lo que esta significa, cosa que se logró al final del taller donde estuvieron presentes 40 jóvenes activistas de la entidad.

Teresa González Murillo, directora de la Casa del Maquío comentó que esto sólo es el inicio de más cosas que se vienen el lugar, aunque reconoció que por el momento lo que más desean es terminar la obra, misma que está en un 80 por ciento.

“Para nosotros es un logro porque la casa como bien saben los que estuvieron aquí con nosotros el 1 de octubre, la casa todavía está en cascaron, tenemos el 80 por ciento de la obra de rehabilitación, seguimos procurando fondos para poder levantarla al 100 por ciento”, explicó.

“Ahorita por lo pronto es terminar la obra, terminar la obra, abocados en terminarla para que no quede nada en intermedio, queremos que la casa esté al 100 por ciento... creemos que para el primer trimestre del próximo año ya estaría equipada toda la obra”, subrayó.