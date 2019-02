Realiza la UAS en CuliacÃ¡n foro para conformar plan de austeridad y enfrentar crisis

Realiza la UAS en Culiacán foro para conformar plan de austeridad y enfrentar crisis

Niega Juan Eulogio Guerra que los problemas financieros en las instituciones públicas de educación superior sean un invento de los rectores para recibir recursos extraordinarios

Gabriel Mercado

Este viernes se celebró en la Torre Académica en Culiacán el foro para conformar el plan de austeridad y optimización de la Universidad Autónoma de Sinaloa y poder enfrentar la crisis financiera ante la amenaza del Gobierno federal de no brindarles más recursos extraordinarios para fin de año.

El Rector Juan Eulogio Guerra Liera destacó en su mensaje inaugural que estos foros nacen a raíz de la problemática financiera que viven todas las instituciones públicas de educación superior.

Señaló que se cree que estas crisis son "inventos" de los rectores para poder acceder a recursos extraordinarios, pero negó que sea así, sino que esto se debe a entre 70 mil y 90 mil horas asignaturas no reconocidas, así como la jubilación dinámica.

Guerra Liera afirmó que por cuestiones "miserables" se eliminó el fondo de pensiones que se había creado para enfrentar esa situación y ahora sufren un déficit anual de mil 735 millones de pesos, donde para jubilados se gastan mil 500 millones anuales.

"Es la última vez que damos un peso a las universidades para cierre de año", dijo el Rector que les advirtió en diciembre el Gobierno federal, señalando que si se diera el apoyo para sortear el pago de jubilaciones se tendría un déficit manejable de 200 millones de pesos.

Aseveró que la austeridad no debe ir en contra de la calidad y no se debe regresar al pasado donde los empresarios no contrababan a los egresados precisamente por la falta de calidad en la educación y donde se enfocaba en los alumnos en darles una ideología de izquierda.

En el ciclo que está por terminar quedaron mil estudiantes fuera y se tuvo que abrir el grupo A donde se invirtieron 20 millones de pesos, señaló.

Guerra Liera refirió que para estos foros se han recibido unas mil 300 ponencias donde se ha sugerido modificaciones a la Ley Orgánica, mantener programas a favor de los discapacitados, los culturales, entre otros.

"El llamado es hoy, que no nos asuste opinar", subrayó.

Ya concluidos los foros se mantendrá dos semanas abierto el portal y el correo electrónico para seguir recibiendo propuestas.