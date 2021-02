Realizan Caravana por la Vida en Los Mochis

Unos 50 vehículos partieron del Parque Carranza, sobre la avenida Gabriel Leyva, principal arteria de la ciudad, hacia la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús

Carlos Bojórquez

AHOME._ Al considerar como una 'amenaza' que colectivos y grupos parlamentarios promuevan una iniciativa de ley para la legalización del aborto en Sinaloa, la tarde de este sábado se realizó una 'Caravana por la Vida' en Los Mochis.

Los participantes ondearon banderas azules y mostraron pancartas con leyendas como 'Las mujeres necesitan apoyo, no aborto', 'No hay empoderamiento en el asesinato', 'Legislador, respeta la vida inocente como si fuera la tuya', y 'Con aborto no te voto'.

La caravana, que se replicó en varias ciudades, fue convocada por organizaciones como Familia Sinaloa, Frente Nacional por la Familia, 40 Días por la Vida, ConParticipación, VidaFest, Si es mi hijo yo lo educo, VíaFamilia, Woomb México, Red Familia, Centros de Ayuda para la Mujer, ProVida, Paternidad Responsable, Actúa Familia, Salva una Vida, y Mujeres Familia y Sociedad Edificando Juntos.

El 14 de enero, la Diputada Yeraldine Bonilla leyó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa qué busca modificar el Código Penal del Estado para que las mujeres sinaloenses puedan abortar antes de las 12 semanas de gestación.

De dictaminarse esta iniciativa, junto a otras en ese sentido, regresaría al Pleno para su discusión y votación, siendo tomada por primera vez por esta Legislatura. Cabe recordar, que la 62 Legislatura rechazó el aborto e incorporó la vida desde la concepción.