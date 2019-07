Realizan Draft 2019 de la LMP

Alfredo Hurtado llega a Tomateros de Culiacán y Gabriel Morales a Venados

Noroeste / Redacción

HERMOSILLO._ Los 10 equipos que integran la Liga Mexicana del Pacífico se reunieron en el Restaurant Ballpark de Hermosillo, para elegir a los mejores talentos disponibles en el beisbol mexicano dentro del Draft LMP 2019.

La primera elección global del Draft 2019 de la Liga Mexicana del Pacífico correspondió a los Águilas de Mexicali, quienes eligieron al infielder Milán Tolentino.

Posteriormente llegaron las selecciones de Alfredo Hurtado (IF, Tomateros de Culiacán), Juan Manuel Gámez (PD, Cañeros de Los Mochis), Luis Antonio Gámez (PD, Sultanes de Monterrey) y Carlos Armando Gómez (PD, Naranjeros de Hermosillo).

Enseguida fueron tomados Sergio Omar Gastélum Jr. (Yaquis de Obregón), Francisco Ferreiro (OF, Algodoneros de Guasave), Francisco Haro (PD, Mayos de Navojoa), Ildefonso Ruiz (IF, Tomateros de Culiacán) y Gabriel Morales (PD, Venados de Mazatlán).

Los Charros de Jalisco, quienes habían cedido sus dos primeras selecciones en cambios previos, lograron tomar su primer jugador en la tercera ronda, siendo el infielder Jared Enrique Serna su elección.

Dentro del draft de jugadores extranjeros, los Mayos de Navojoa fueron los primeros en escoger, tomando al pitcher zurdo Matt Gage.

Luego llegaron las selecciones de Chris Carter (1B, Yaquis de Obregón), Roel Santos (OF, Naranjeros de Hermosillo, José Valdez (PD, Cañeros de Los Mochis) y Thiago Da Silva (PD, Venados de Mazatlán).

Siguieron Patrick Johnson (PD, Algodoneros de Guasave), Nick Struck (PD, Sultanes de Monterrey), Jay Austin (OF, Águilas de Mexicali), Bruce Maxwell (C, Charros de Jalisco) y Daniel Carbonell (OF, Tomateros de Culiacán).