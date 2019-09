Realizan en Escuinapa donaciÃ³n de cabello para pelucas oncolÃ³gicas

Realizan en Escuinapa donación de cabello para pelucas oncológicas

En la sindicatura de La Concha recolectan 17 trenzas que serán pelucas para personas que padecen de cáncer

Carolina Tiznado

LA CONCHA, Escuinapa. _ En honor a un ser querido o por buscar hacer felices a otras personas algunas mujeres se acercaron al módulo de Salud para donar su cabello que servirá para hacer pelucas para personas que están en tratamiento de quimioterapia.

“Mi hermana tenía treinta y cuatro años cuando murió de cáncer hacer dos años, siento que es una manera de ayudar, donando mi cabello, para las personas que lo necesiten” expresó Luz María Reyes, mientras su cabello era cortado.

Su hermana no volverá, pero con su acción considera que hará feliz a alguien que sigue luchando por vencer al cáncer y es el cabello una parte importante para hacerlos sentir bien.

“Se me hace bonito que se hagan pelucas, cuando llegué y me dijeron de qué se trataba no dudé, si mi cabello hace feliz a otras personas, eso me da mucha alegría”, dijo Daniela Guadalupe de León.

Durante la jornada de “Puro Sinaloa” se recaudaron alrededor de 17 trenzas que fueron donadas por mujeres de la comunidad de La Concha y sus alrededores, informo Lorena Rubio Sarabia.

“Este cabello servirá para que se hagan pelucas y se regalen a personas que están en tratamiento de quimioterapia” dijo

A las mujeres que llegaron a la Jornada, se les explico el objetivo y los 15 centímetros de su cabello que tendrían que donar, éstas se acercaron para que personal de ICATSIN les cortará el cabello.

No importaba que el cabello estuviera procesado con tintes u otros productos, pues este cabello para hacer la peluca también tiene un proceso para dar la forma, indicó.

Este cabello se lleva al voluntariado de los Servicios de Salud en el Estado, para que ellos se encarguen de lo que se hace posteriormente, desde la elaboración de pelucas, hasta su entrega, preciso.